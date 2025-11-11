KARAMEL KOCKE: Miris detinjstva na vašem stolu
ZA SVE ljubitelje domaćih kolača koji spajaju starinski ukus i savršenu kremastu teksturu, donosimo recept za neodoljive karamel kocke.
Sastojci:
- 2 jaja
- 200 ml mleka
- 1 kesicu praška za pecivo
- 200 gr margarina
- 150 gr šećera
- brašno (po potrebi, dok se ne zamesi mekano testo)
Za fil:
- 800 ml mleka
- 450 gr šećera
- 3 pudinga od čokolade
- 200 gr margarina
- 200 gr čokolade
Priprema:
Korice:
Umutiti jaja sa šećerom dok ne pobele. Dodati mleko, omekšali margarin i prašak za pecivo, pa dobro izjednačiti. Postepeno dodavati brašno dok se ne dobije glatko testo koje se ne lepi. Testo podeliti na četiri dela. Svaki deo razvući i peći na prevrnutom plehu (ili papiru za pečenje) oko 15 minuta na 180°C, dok blago ne porumeni.
Fil:
U šerpi karamelizovati 450 g šećera na laganoj vatri, stalno mešajući da ne zagori. Kada šećer dobije zlatnu boju, pažljivo dodati 400 ml mleka (oprez – prska!), i mešati dok se karamel ne rastopi. U preostalih 400 ml mleka razmutiti 3 pudinga od čokolade. Dodati u provrelo karamel mleko i kuvati dok se ne zgusne.Ostaviti da se ohladi, pa u ohlađen fil umutiti 200 g margarina i sve dobro izjednačiti.
Slaganje kolača:
Redosled: kora – fil – kora – fil – kora – fil – kora. Kada se sve sloji, ostaviti kolač da se dobro stegne (najbolje preko noći u frižideru). Otapiti 200 g okolade sa malo ulja i preliti preko celog kolača.
Savet:
Za još bogatiji ukus, u fil možete dodati malo roma ili mlevenih oraha.
