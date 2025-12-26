BOŽIĆNI ČOKOLADNI BRAUNIJI: Ukusan kolač sa brusnicom i orasima

MIRIS čokolade, brusnice i oraha koji ispunjava dom najlepši je uvod u praznike. Ovi sočni brauniji su idealan desert za božićnu trpezu ili slatki poklon za drage ljude.

FOTO: Novosti

Sastojci:

½ šolje (113 g) neslanog putera

1 šolja crnih čokoladnih mrvica

¾ šolje kristalnog šećera

¼ šolje smeđeg šećera

2 velika jaja

1 kašičica ekstrakta vanile

¾ šolje višenamenskog brašna

¼ šolje kakao praha

¼ kašičice soli

½ šolje sušenih brusnica

½ šolje seckanih oraha ili pekana

šećer u prahu za posipanje (po želji)

Priprema:

Zagrejte rernu na 175°C. Pleh dimenzija 20×20 cm obložite papirom za pečenje. Otopite puter i čokoladu zajedno, na pari ili tihoj vatri, mešajući dok ne postanu glatki i sjajni. Ostavite da se malo prohlade.

Umešajte kristalni i smeđi šećer u čokoladnu smesu. Dodajte jaja, jedno po jedno, zatim vanilu, mešajući dok smesa ne postane glatka i gusta. Umešajte brašno, kakao prah i so, samo dok se sastojci ne sjedine. Nežno dodajte brusnice i orašaste plodove.

Testo ravnomerno rasporedite u pripremljen pleh.

Pecite 22–28 minuta, dok se ivice ne stegnu, a sredina ostane mekana i kremasta. Potpuno ohladite pre sečenja. Po želji, pospite šećerom u prahu za praznični izgled.

Uživajte!