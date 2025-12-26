Torte i kolači

BOŽIĆNI ČOKOLADNI BRAUNIJI: Ukusan kolač sa brusnicom i orasima

Milena Tomasevic

26. 12. 2025. u 15:49

MIRIS čokolade, brusnice i oraha koji ispunjava dom najlepši je uvod u praznike. Ovi sočni brauniji su idealan desert za božićnu trpezu ili slatki poklon za drage ljude.

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • ½ šolje (113 g) neslanog putera
  • 1 šolja crnih čokoladnih mrvica
  • ¾ šolje kristalnog šećera
  • ¼ šolje smeđeg šećera
  • 2 velika jaja
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • ¾ šolje višenamenskog brašna
  • ¼ šolje kakao praha
  • ¼ kašičice soli
  • ½ šolje sušenih brusnica
  • ½ šolje seckanih oraha ili pekana
  • šećer u prahu za posipanje (po želji)

Priprema:

Zagrejte rernu na 175°C. Pleh dimenzija 20×20 cm obložite papirom za pečenje. Otopite puter i čokoladu zajedno, na pari ili tihoj vatri, mešajući dok ne postanu glatki i sjajni. Ostavite da se malo prohlade. 

Umešajte kristalni i smeđi šećer u čokoladnu smesu. Dodajte jaja, jedno po jedno, zatim vanilu, mešajući dok smesa ne postane glatka i gusta. Umešajte brašno, kakao prah i so, samo dok se sastojci ne sjedine. Nežno dodajte brusnice i orašaste plodove. 

Testo ravnomerno rasporedite u pripremljen pleh. 

Pecite 22–28 minuta, dok se ivice ne stegnu, a sredina ostane mekana i kremasta. Potpuno ohladite pre sečenja. Po želji, pospite šećerom u prahu za praznični izgled.

Uživajte!

