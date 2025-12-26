BOŽIĆNI ČOKOLADNI BRAUNIJI: Ukusan kolač sa brusnicom i orasima
MIRIS čokolade, brusnice i oraha koji ispunjava dom najlepši je uvod u praznike. Ovi sočni brauniji su idealan desert za božićnu trpezu ili slatki poklon za drage ljude.
Sastojci:
- ½ šolje (113 g) neslanog putera
- 1 šolja crnih čokoladnih mrvica
- ¾ šolje kristalnog šećera
- ¼ šolje smeđeg šećera
- 2 velika jaja
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- ¾ šolje višenamenskog brašna
- ¼ šolje kakao praha
- ¼ kašičice soli
- ½ šolje sušenih brusnica
- ½ šolje seckanih oraha ili pekana
- šećer u prahu za posipanje (po želji)
Priprema:
Zagrejte rernu na 175°C. Pleh dimenzija 20×20 cm obložite papirom za pečenje. Otopite puter i čokoladu zajedno, na pari ili tihoj vatri, mešajući dok ne postanu glatki i sjajni. Ostavite da se malo prohlade.
Umešajte kristalni i smeđi šećer u čokoladnu smesu. Dodajte jaja, jedno po jedno, zatim vanilu, mešajući dok smesa ne postane glatka i gusta. Umešajte brašno, kakao prah i so, samo dok se sastojci ne sjedine. Nežno dodajte brusnice i orašaste plodove.
Testo ravnomerno rasporedite u pripremljen pleh.
Pecite 22–28 minuta, dok se ivice ne stegnu, a sredina ostane mekana i kremasta. Potpuno ohladite pre sečenja. Po želji, pospite šećerom u prahu za praznični izgled.
Uživajte!
Preporučujemo
PUFNASTI KOLAČ SA MAKOM: Hrskava podloga, mirisni mak i kremasti fil!
15. 12. 2025. u 20:00
MADLENE KAO IZ PARIZA: Nežni francuski kolačići koji osvajaju na prvi zalogaj
03. 12. 2025. u 11:11
BUGARSKE RUŽICE: Nežne, slatke i neodoljive - Kolač koji ćete obožavati!
24. 12. 2025. u 17:00
MEDENA ORAH PITA: Miriše na detinjstvo, praznike i topli dom
10. 12. 2025. u 15:22
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)