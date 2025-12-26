ZDRAV RUČAK ZA CELU PORODICU: Napravite musaku sa tikvicama koja vam može trajati i dva dana

AKO uzmemo u obzir to da će nam ovako spremljen obrok biti dovoljan za dva ručka onda shvatimo da je to zapravo ručak za 600 dinara.

U mnogim porodicama pažljivo planiranje obroka može da uštedi i novac i vreme i da obezbedi hranljive obroke koji će našem telu dati sve ono što mu je potrebno tokom jednog dana.

Umesto da kupite jednu pljeskavicu koja je oko 500, 600 dinara, koja je obrok za samo jednog čoveka, kupite zdravije sastojke, povrće, meso i sami priremite ručak.

Em što ćete imati kuvano, em što znate šta jedete, em što je ukusno čak iako ga podgrevate sutradan.

Musaka sa tikvicama i krompirom

Potrebno je:

1 veća glavica luka

2 šargarepe

malo ulja

500 g mlevenog mesa (pola junetina, pola svinjetina)

3 manje tikvice

3 veća krompira

začini, so, vegeta po ukusu

50 ml mleka

3 kašike pavlake

2 jaja

Priprema:

Luk i šargarepu sitno iseckajte, pa stavite da se dinsta na malo ulja. Kad promeni boju dodajte mleveno meso, posolite i dinstajte dok ne bude na pola. Potom oljuštite tikvice i krompir, pa ih isecite na kolutove.

Krompir ređajte na dno đuvečare, preko njega meso, pa odozgo red tikvica. Malo još posolite i stavite u rernu na 20 minuta na 200 stepeni.

Potom umutite jaja, pavlaku i mleko, prelijte preko tikvica i vratite u rernu da se zapeče još nekih 20 minuta. Kad se uhvati lepa korica jelo je gotovo. Poslužite ga uz neku salatu, a kao odličan dodatak može i domaća supa sa knedlama, koja je pravi raj za nepca u ovim hladnim danima.

