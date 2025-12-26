ZDRAV RUČAK ZA CELU PORODICU: Napravite musaku sa tikvicama koja vam može trajati i dva dana
AKO uzmemo u obzir to da će nam ovako spremljen obrok biti dovoljan za dva ručka onda shvatimo da je to zapravo ručak za 600 dinara.
U mnogim porodicama pažljivo planiranje obroka može da uštedi i novac i vreme i da obezbedi hranljive obroke koji će našem telu dati sve ono što mu je potrebno tokom jednog dana.
Umesto da kupite jednu pljeskavicu koja je oko 500, 600 dinara, koja je obrok za samo jednog čoveka, kupite zdravije sastojke, povrće, meso i sami priremite ručak.
Em što ćete imati kuvano, em što znate šta jedete, em što je ukusno čak iako ga podgrevate sutradan.
Musaka sa tikvicama i krompirom
Potrebno je:
- 1 veća glavica luka
- 2 šargarepe
- malo ulja
- 500 g mlevenog mesa (pola junetina, pola svinjetina)
- 3 manje tikvice
- 3 veća krompira
- začini, so, vegeta po ukusu
- 50 ml mleka
- 3 kašike pavlake
- 2 jaja
Priprema:
Luk i šargarepu sitno iseckajte, pa stavite da se dinsta na malo ulja. Kad promeni boju dodajte mleveno meso, posolite i dinstajte dok ne bude na pola. Potom oljuštite tikvice i krompir, pa ih isecite na kolutove.
Krompir ređajte na dno đuvečare, preko njega meso, pa odozgo red tikvica. Malo još posolite i stavite u rernu na 20 minuta na 200 stepeni.
Potom umutite jaja, pavlaku i mleko, prelijte preko tikvica i vratite u rernu da se zapeče još nekih 20 minuta. Kad se uhvati lepa korica jelo je gotovo. Poslužite ga uz neku salatu, a kao odličan dodatak može i domaća supa sa knedlama, koja je pravi raj za nepca u ovim hladnim danima.
(Kurir)
Preporučujemo
SALATA OD AVOKADA: Ukusni avokado sa dresingom od limete i meda
26. 12. 2025. u 21:00
PEČENO MARINIRANO POVRĆE SA SOSOM: Bogat i pun ukus koji će se dopasti svima
26. 12. 2025. u 18:00
BOŽIĆNI ČOKOLADNI BRAUNIJI: Ukusan kolač sa brusnicom i orasima
26. 12. 2025. u 15:49
TRAMP DONEO ODLUKU: Povlači ambasadore i diplomate iz okruženja Srbije
ADMINISTRACIJA američkog predsednika Donalda Trampa povlači skoro 30 karijernih diplomata sa ambasadorskih i drugih visokih pozicija u diplomatskim predstavništvima SAD u svetu.
22. 12. 2025. u 10:32
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
HRVATI POSLALI JASNU PORUKU: "Država nam je na pogrešnom putu!"
VEĆINA građana Hrvatske smatra da zemlja ide u pogrešnom smeru, a najviše primedbi imaju na korupciju, inflaciju, niske plate, male penzije i siromaštvo, pokazalo je decembarsko istraživanje Krobarometra, objavljeno u Dnevniku hrvatske Nove TV.
26. 12. 2025. u 12:34
Komentari (0)