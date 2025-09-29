AMERIČKE PALAČINKE: Mekani doručak koji se topi u ustima
Zaboravite na klasične tanke palačinke — ove meke i lagane američke palačinke postaće vaš novi favorit. Brzo se spremaju, a rezultat je neodoljivo meko testo koje prosto ne možete da prestanete da jedete. Idealne su za slatki početak dana, uz med, javorov sirup ili sveže voće.
- 2 čaše mleka (4 dcl)
- 1/2 čaše jogurta
- 2 jajeta (odvojiti belanca i žumanca)
- 1/2 čaše šećera
- 1/2 čaše ulja
- 2,5 čaše brašna
- 1 prašak za pecivo (10–12 g)
- prstohvat soli
Priprema:
Umutite belanca sa šećerom u čvrst sneg. Dodajte žumanca, pa zatim mleko, jogurt i ulje. Umešajte brašno, prašak za pecivo i so, i kratko izmešajte mikserom – samo da ne bude grudvica. Zagrejte tiganj i podmažite ga uljem. Sipajte po jednu malu kutlačicu – kad se pojave mehurići, okrenite.
Uživajte!
