LEŠNIK GNEZDA: Sitni kolačići za svaku priliku

Milena Tomasevic

26. 09. 2025. u 12:00

Ovi mali, čokoladni kolačići sa lešnicima oduševljavaju svojom jednostavnošću i bogatim ukusom. Idealni su za praznične dane, ali i kao sladak detalj za svaki dan. Priprema je brza, a rezultat – savršeno hrskava gnezda sa mekanim punjenjem.

Sastojci 

  • 2 dl vode
  • 200 gr kristal šećera
  • 150 gr margarina ili maslaca
  • 100 gr crne čokolade za kuvanje
  • 150 gr mlevenih pečeni lešnika
  • 250 gr mlevenog keksa
  • 150 gr mlevenih pečeni lešnika za uvaljivanje
  • 150 gr eurokrema

Priprema:

U šerpu stavite vodu, šećer, maslac i čokoladu. Zagrevajte na laganoj vatri dok smesa ne provri. Skinite sa vatre i odmah dodajte keks i mlevene lešnike, dobro promešajte. Da se smesa brže stegne, stavite je u zamrzivač na kratko. Kada se malo ohladi, oblikujte kuglice vlažnim rukama. Svaku kuglicu uvaljajte u mlevene lešnike i ređajte na poslužavnik obložen papiirom za pečenje. Napravite udubljenje u svakoj kuglici. Eurokrem stavite u špric i napunite gnezda. Ostavite na hladnom da se dobro ohlade i steknu.

Uživajte!

