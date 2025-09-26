LEŠNIK GNEZDA: Sitni kolačići za svaku priliku
Ovi mali, čokoladni kolačići sa lešnicima oduševljavaju svojom jednostavnošću i bogatim ukusom. Idealni su za praznične dane, ali i kao sladak detalj za svaki dan. Priprema je brza, a rezultat – savršeno hrskava gnezda sa mekanim punjenjem.
Sastojci
- 2 dl vode
- 200 gr kristal šećera
- 150 gr margarina ili maslaca
- 100 gr crne čokolade za kuvanje
- 150 gr mlevenih pečeni lešnika
- 250 gr mlevenog keksa
- 150 gr mlevenih pečeni lešnika za uvaljivanje
- 150 gr eurokrema
Priprema:
U šerpu stavite vodu, šećer, maslac i čokoladu. Zagrevajte na laganoj vatri dok smesa ne provri. Skinite sa vatre i odmah dodajte keks i mlevene lešnike, dobro promešajte. Da se smesa brže stegne, stavite je u zamrzivač na kratko. Kada se malo ohladi, oblikujte kuglice vlažnim rukama. Svaku kuglicu uvaljajte u mlevene lešnike i ređajte na poslužavnik obložen papiirom za pečenje. Napravite udubljenje u svakoj kuglici. Eurokrem stavite u špric i napunite gnezda. Ostavite na hladnom da se dobro ohlade i steknu.
Uživajte!
