LEŠNIK GNEZDA: Sitni kolačići za svaku priliku

Ovi mali, čokoladni kolačići sa lešnicima oduševljavaju svojom jednostavnošću i bogatim ukusom. Idealni su za praznične dane, ali i kao sladak detalj za svaki dan. Priprema je brza, a rezultat – savršeno hrskava gnezda sa mekanim punjenjem.

FOTO: Novosti

Sastojci

2 dl vode

200 gr kristal šećera

150 gr margarina ili maslaca

100 gr crne čokolade za kuvanje

150 gr mlevenih pečeni lešnika

250 gr mlevenog keksa

150 gr mlevenih pečeni lešnika za uvaljivanje

150 gr eurokrema

Priprema:

U šerpu stavite vodu, šećer, maslac i čokoladu. Zagrevajte na laganoj vatri dok smesa ne provri. Skinite sa vatre i odmah dodajte keks i mlevene lešnike, dobro promešajte. Da se smesa brže stegne, stavite je u zamrzivač na kratko. Kada se malo ohladi, oblikujte kuglice vlažnim rukama. Svaku kuglicu uvaljajte u mlevene lešnike i ređajte na poslužavnik obložen papiirom za pečenje. Napravite udubljenje u svakoj kuglici. Eurokrem stavite u špric i napunite gnezda. Ostavite na hladnom da se dobro ohlade i steknu.

Uživajte!