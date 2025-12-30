"VILANI" ULAZE U BORBU ZA TITULU: "Tobdžije" ostale bez najjačeg oružja baš uoči derbija u kome žele osvetu

U nastavku teksta pročitajte prognozu i predloge za klađenje na današnji derbi meč Premijer lige u kome lider Arsenal dočekuje zahuktalu Aston vilu.

FOTO: Tanjug/AP

Aston Vila je ušla u borbu za titulu nakon što je ostvarila 11. uzastopnu pobedu u svim takmičenjima protiv Čelsija, ali se suočavaju sa svojim najvećim testom do sada kada se upućuju u goste favorita za titulu Premijer lige.

Dva gola Olija Votkinsa obezbedila su tri boda za "vilane" na Stamford bridžu, dodajući Čelsi na listu velikih imena koje je ekipa Unaja Emerija savladala.

Pre nešto više od tri nedelje na taj spisak je uleteo i Arsenal, pa će "tobdžije" imati dvostruki motiv danas - da zadrže prvo mesto na tabeli i da isporuče osvetu Vili.

Ekipa Mikela Artete još uvek nije izgubila na Emiratima ove sezone, pobedivši u 12 od 14 utakmica pred svojim navijačima, što ih je postavilo na vrhu tabele Premijer lige i Lige šampiona.

Međutim, jedan aspekt igre „tobdžija“ koji je malo opao je njihova ranije neprobojna odbrana. Imajuči u vidu da Arsenal već tri utakmice na Ešburton grouvu nije sačuvao mrežu, Vila bi trebalo da bude u stanju da postigne gol.

Arsenal nema čistu mrežu u tri domaća meča, a oba tima su postigla golove u osam od poslednjih devet utakmica Aston Vile, tako da je podrška na golove na obe strane privlačna.

Ranije ovog meseca bilo je takođe "GG", pošto je Vila dobila sa 2:1 i to golom Bendije u petom miutu nadoknade izgubljenog vremena.

Taj rezultat, 2:1 za domaćina, bio je na semaforu na kraju dve poslednje Arsenalove prvenstvene utakmice kod kuće, protiv Brajtona i Volvsa, dok je u EFL protiv Kristal palasa bilo 1:1, da bi "tobdžije" na penale došle do prolaza dalje.

Istovremeno, vila je u gostima vezala pet pobeda u kojima su oba tima postizala golove, od čega su tri bile rezultatom 2:1.

Da je igra "GG" najrealnija za ovaj susret govori i podatak da kvota na ovaj ishod pada u većini kladionica.

