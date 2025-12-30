SELTIKSIMA PREKINUT NIZ: DŽejlen Braun ponovo blistao
KOŠARKAŠI Bostona će u noći između utorka i srede gostovati Juti.
Seltiksi su igrali dobro u proteklom periodu, međutim, niz od četiri pobede im je prekinutu.
Poraženi su od Portlanda na gostujućem terenu, konačan rezultat glasio je 114:108 u korist Trejlblejzersa.
Džejlen Braun je sa 37 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, dok su Gonzalez i Simons dodali po 13.
Verujemo da će Boston večeras ostvariti ubedljivu pobedu u Juti.
NAŠ TIP: h2 7,5 (kvota 1,95)
