SELTIKSIMA PREKINUT NIZ: DŽejlen Braun ponovo blistao

KOŠARKAŠI Bostona će u noći između utorka i srede gostovati Juti.

FOTO: Tanjug/AP/Steven Senne

Seltiksi su igrali dobro u proteklom periodu, međutim, niz od četiri pobede im je prekinutu.

Poraženi su od Portlanda na gostujućem terenu, konačan rezultat glasio je 114:108 u korist Trejlblejzersa.

Džejlen Braun je sa 37 pogodaka bio najefikasniji u svom timu, dok su Gonzalez i Simons dodali po 13.

Verujemo da će Boston večeras ostvariti ubedljivu pobedu u Juti.

NAŠ TIP: h2 7,5 (kvota 1,95)

