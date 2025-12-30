MOĆNI DETROIT STIŽE U LOS ANĐELES: Lejkersi će dati sve od sebe da obraduju navijače

LEJKERSI će u noći između utorka i srede ugostiti Detroit.

FOTO: Tanjug/AP

Lejkersi ne igraju sjajno u poslednje vreme, ali niz od tri poraza su prekinuli i to im je podiglo samopouzdanje.

U prošlom kolu su u derbiju Kalifornije savladali Sakramento kingse rezultatom 125:101.

Najistaknutiji pojedinac na terenu bio je Luka Dončić sa 34 poena i 7 skokova, pratio ga je Lebron Džejms koji je ubacio 24.

Redikovi puleni večeras dočekuju moćne Pistonse, ali verujemo da će pružiti maksimum i na kraju slaviti.

NAŠ TIP: 1 (kvota 2,15)

