PIKANTNA SVINJSKA REBRA NA BATATU: Hrskavo, sočno i puno ukusa

Ako volite jela koja spajaju slatko, ljuto i dimljeno u savršenom zalogaju – ova pikantna svinjska rebra na batatu biće pravo otkriće.

FOTO: Novosti





Za rebra:

1,5 kg svinjskih rebara

so, biber

1 kašičica dimljene paprike

2 kašike meda

2 kašike kečapa ili paradajz sosa

1 kašika senfa

1 kašika soja sosa

1/2 kašičice ljute papričice ili čilija

2 čena belog luka (iseckana)

2 kašike ulja

Za batat:

500 gr batat krompira

1 kašika maslinovog ulja

so, biber

prstohvat dimljene paprike ili ruzmarina

Priprema:

Priprema rebara:

Rebra operite, osušite i posolite sa obe strane. U činiji pomešajte med, kečap, senf, soja sos, dimljenu papriku, ljutu papričicu, beli luk i ulje. Dobro premažite rebra marinadom i ostavite ih najmanje sat vremena u frižideru (ili preko noći za jači ukus).

Pečenje:

Rebra stavite u pleh obložen papirom za pečenje, pokrijte folijom i pecite 1,5 sat na 180°C. Potom uklonite foliju, prelijte ih sokom koji su pustila i zapecite još 20–30 minuta na 200°C, dok ne dobiju lepu karamelizovanu koricu.

Batat:

Dok se rebra peku, isecite batat na štapiće, začinite uljem, solju, biberom i dimljenom paprikom. Pecite ga oko 25 minuta na 200°C, dok ne postane mekan iznutra, a blago hrskav spolja.

Serviranje:

Na tanjir prvo složite batat kao podlogu, a preko njega stavite topla, sočna rebra. Prelijte ih malo glazurom od pečenja i pospite svežim mladim lukom ili peršunom.

Prijatno!