Ručak dana

PIKANTNA SVINJSKA REBRA NA BATATU: Hrskavo, sočno i puno ukusa

Milena Tomasevic

02. 11. 2025. u 11:22

Ako volite jela koja spajaju slatko, ljuto i dimljeno u savršenom zalogaju – ova pikantna svinjska rebra na batatu biće pravo otkriće.

ПИКАНТНА СВИЊСКА РЕБРА НА БАТАТУ: Хрскаво, сочно и пуно укуса

FOTO: Novosti


Sastojci:

Za rebra:

  • 1,5 kg svinjskih rebara
  • so, biber
  • 1 kašičica dimljene paprike
  • 2 kašike meda
  • 2 kašike kečapa ili paradajz sosa
  • 1 kašika senfa
  • 1 kašika soja sosa
  • 1/2 kašičice ljute papričice ili čilija
  • 2 čena belog luka (iseckana)
  • 2 kašike ulja

Za batat:

  • 500 gr batat krompira
  • 1 kašika maslinovog ulja
  • so, biber
  • prstohvat dimljene paprike ili ruzmarina

Priprema:

Priprema rebara:
Rebra operite, osušite i posolite sa obe strane. U činiji pomešajte med, kečap, senf, soja sos, dimljenu papriku, ljutu papričicu, beli luk i ulje. Dobro premažite rebra marinadom i ostavite ih najmanje sat vremena u frižideru (ili preko noći za jači ukus).

Pečenje:
Rebra stavite u pleh obložen papirom za pečenje, pokrijte folijom i pecite 1,5 sat na 180°C. Potom uklonite foliju, prelijte ih sokom koji su pustila i zapecite još 20–30 minuta na 200°C, dok ne dobiju lepu karamelizovanu koricu.

Batat:
Dok se rebra peku, isecite batat na štapiće, začinite uljem, solju, biberom i dimljenom paprikom. Pecite ga oko 25 minuta na 200°C, dok ne postane mekan iznutra, a blago hrskav spolja.

Serviranje:
Na tanjir prvo složite batat kao podlogu, a preko njega stavite topla, sočna rebra. Prelijte ih malo glazurom od pečenja i pospite svežim mladim lukom ili peršunom.

Prijatno!

