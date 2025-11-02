PIKANTNA SVINJSKA REBRA NA BATATU: Hrskavo, sočno i puno ukusa
Ako volite jela koja spajaju slatko, ljuto i dimljeno u savršenom zalogaju – ova pikantna svinjska rebra na batatu biće pravo otkriće.
Za rebra:
- 1,5 kg svinjskih rebara
- so, biber
- 1 kašičica dimljene paprike
- 2 kašike meda
- 2 kašike kečapa ili paradajz sosa
- 1 kašika senfa
- 1 kašika soja sosa
- 1/2 kašičice ljute papričice ili čilija
- 2 čena belog luka (iseckana)
- 2 kašike ulja
Za batat:
- 500 gr batat krompira
- 1 kašika maslinovog ulja
- so, biber
- prstohvat dimljene paprike ili ruzmarina
Priprema:
Priprema rebara:
Rebra operite, osušite i posolite sa obe strane. U činiji pomešajte med, kečap, senf, soja sos, dimljenu papriku, ljutu papričicu, beli luk i ulje. Dobro premažite rebra marinadom i ostavite ih najmanje sat vremena u frižideru (ili preko noći za jači ukus).
Pečenje:
Rebra stavite u pleh obložen papirom za pečenje, pokrijte folijom i pecite 1,5 sat na 180°C. Potom uklonite foliju, prelijte ih sokom koji su pustila i zapecite još 20–30 minuta na 200°C, dok ne dobiju lepu karamelizovanu koricu.
Batat:
Dok se rebra peku, isecite batat na štapiće, začinite uljem, solju, biberom i dimljenom paprikom. Pecite ga oko 25 minuta na 200°C, dok ne postane mekan iznutra, a blago hrskav spolja.
Serviranje:
Na tanjir prvo složite batat kao podlogu, a preko njega stavite topla, sočna rebra. Prelijte ih malo glazurom od pečenja i pospite svežim mladim lukom ili peršunom.
Prijatno!
