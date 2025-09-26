PILETINA SA LEBLEBIJAMA: Zdrav, ukusan i brz obrok
Ako tražite jelo koje se brzo priprema, a pri tome je hranljivo i puno ukusa, ova kombinacija piletine i leblebija je savršen izbor. Kari, tahini i limun daju posebnu aromu, a pečeni luk i leblebije upotpunjuju jelo svojom punoćom ukusa.
Sastojci:
- 600 gr piletine
- 350 gr kuvanih leblebija
- 1 glavica crnog luka
- 2–3 čena belog luka
- ½ šolje maslinovog ulja
- ½ šolje vode
- 1 kašičica kari praha
- 1 kašika tahinija
- 1 kašika senfa
- sok od 1 limuna
- svež peršun
- so i biber – po ukusu
Priprema:
Zagrejte rernu na 190°C. U vatrostalnu posudu stavite tanko isečen crni luk i sitno iseckan beli luk. Preko njih rasporedite kuvane leblebije. Na vrh dodajte komade piletine i pospite solju i biberom. U činiji pomešajte vodu, maslinovo ulje, senf, kari, tahini i limunov sok. Prelijte preko piletine i dobro rasporedite. Pokrijte posudu aluminijumskom folijom i pecite 40–45 minuta.Poslednjih 10 minuta skinite foliju da meso lepo porumeni. Kada je gotovo, pospite svežim peršunom i poslužite toplo.
Prijatno!
