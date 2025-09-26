Ručak dana

PILETINA SA LEBLEBIJAMA: Zdrav, ukusan i brz obrok

Milena Tomasevic

26. 09. 2025. u 15:00

Ako tražite jelo koje se brzo priprema, a pri tome je hranljivo i puno ukusa, ova kombinacija piletine i leblebija je savršen izbor. Kari, tahini i limun daju posebnu aromu, a pečeni luk i leblebije upotpunjuju jelo svojom punoćom ukusa.

ПИЛЕТИНА СА ЛЕБЛЕБИЈАМА: Здрав, укусан и брз оброк

FOTO: Novosti

Sastojci:

  • 600 gr piletine
  • 350 gr kuvanih leblebija
  • 1 glavica crnog luka
  • 2–3 čena belog luka
  • ½ šolje maslinovog ulja
  • ½ šolje vode
  • 1 kašičica kari praha
  • 1 kašika tahinija
  • 1 kašika senfa
  • sok od 1 limuna
  • svež peršun
  • so i biber – po ukusu

Priprema:

Zagrejte rernu na 190°C. U vatrostalnu posudu stavite tanko isečen crni luk i sitno iseckan beli luk. Preko njih rasporedite kuvane leblebije. Na vrh dodajte komade piletine i pospite solju i biberom. U činiji pomešajte vodu, maslinovo ulje, senf, kari, tahini i limunov sok. Prelijte preko piletine i dobro rasporedite. Pokrijte posudu aluminijumskom folijom i pecite 40–45 minuta.Poslednjih 10 minuta skinite foliju da meso lepo porumeni. Kada je gotovo, pospite svežim peršunom i poslužite toplo.

Prijatno!

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

DOMAĆI ČIMIČURI: Argentinski sos koji osvaja
Salate i čorbe

0 2

DOMAĆI ČIMIČURI: Argentinski sos koji osvaja

Čimičuri je jedan od najpoznatijih sosova argentinske kuhinje, koji se najčešće služi uz pečeno meso, ali se odlično slaže i sa povrćem, ribom ili svežim hlebom. Osvežavajući i aromatičan, priprema se od nekoliko osnovnih namirnica i spreman je za samo nekoliko minuta.

26. 09. 2025. u 16:00

PAPRIKAŠ SA SIROM I PARADAJZOM: Kremasto i ukusno
Ručak dana

0 3

PAPRIKAŠ SA SIROM I PARADAJZOM: Kremasto i ukusno

Topla, kremasta i mirisna kombinacija paprike, paradajza i svežeg sira prava je poslastica za ljubitelje laganih, ali hranljivih jela. Jednostavna priprema i bogat ukus čine ovaj paprikaš savršenim izborom za ručak ili večeru, uz svež hleb ili kao prilog mesu.

26. 09. 2025. u 13:00

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)

RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)