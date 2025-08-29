U SOSOU SA GRAŠKOM: Recept za sočne ćufte
Danas sa vama delimo recept za sočne ćufte u bogatom sosu sa graškom. Jelo koje spaja jednostavnost pripreme i domaći ukus, idealno za ručak koji će okupiti celu porodicu za stolom.
Za ćufte
- 400 gr mlevenog mesa
- 100 gr suvog hleba
- 50 ml mleka
- 2 kašike parmezana
- Beli luk, peršun
- So
- Orasi
- 1 jaje i 2 kašike seckanog tosta (po želji)
Za sos
- 1 mali crni luk
- 1 stabljika celera
- 1 mala šargarepa
- maslinovo ulje
- so, crni biber
- ljuta papričica (po želji)
- 200 gr graška
- 1 šolja paradajz sosa
- 1 šolja vode
Prvo stavite hleb u činiju, omekšajte ga mlekom, a zatim ga dobro iscedite i ostavite sa strane. Stavimo sitno mleveno meso, mleveni beli luk, peršun, hleb omekšao mlekom, so, orahe, 1 jaje, 2 kašike seckanog prepečenog hleba. Testo za ćufte dobro umesimo rukama i ostavimo da odstoji 30 minuta, pokriveno u frižideru. Zatim oblikujemo ćufte veličine koju želite i možemo ih pržiti dok ne porumene ili možemo peći u rerni na 200 stepeni 15 minuta. Paralelno sa tim, stavimo tiganj ili lonac na vatru, zagrejemo malo maslinovog ulja i dodamo luk, celer, šargarepu isečenu na kockice. Pržimo ih dok ne počnu da omekšavaju. Dodamo grašak, paradajz pire, 1 čašu vode, so i crni biber i ljutu papričicu po želji. Kuvamo povrće u sosu 20 minuta na niskoj temperaturi. Nakon toga dodamo ćufte u sos i grašak, ostavimo da se krčkaju zajedno samo 5 minuta, pa poslužimo.
Prijatno!
