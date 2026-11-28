"NACIONALNI INTERESI ITALIJE SU ISPRED INTERESA UKRAJINE" Meloni očitala bukvicu Zelenskom - Gorelo na telefonskoj liniji, on se izvinjavao
NACIONALNI interesi Italije uvek će biti ispred pomoći Kijevu, izjavila je premijerka te zemlje Đorđa Meloni nakon razgovora sa Vladimirom Zelenskim o napadu ukrajinskih oružanih snaga na libijsku luku Bengazi.
Nacionalni interesi Italije uvek će biti ispred pomoći Kijevu, izjavila je premijerka te zemlje Đorđa Meloni nakon razgovora sa Vladimirom Zelenskim o napadu ukrajinskih oružanih snaga na libijsku luku Bengazi.
- On je razjasnio neke svoje prethodne izjave, koje su očigledno izazvale brojne nedoumice. Štaviše, to je učinio i neposredno u razgovoru sa mnom tokom današnjeg telefonskog poziva. Smatram da je to bilo neophodno, jer se naš stav podrške Ukrajini ne menja. Međutim, to nikada ne može biti važnije od zaštite nacionalnih interesa Italije - rekla je ona na nacionalnoj skupštini stranke „Mi, umereni“.
„Blumberg“ je dan ranije objavio da je Meloni u petak vodila napet razgovor sa Zelenskim zbog ukrajinskog napada na libijsku luku Bengazi.
Takođe u petak, šef italijanske diplomatije i potpredsednik vlade Antonio Tajani izjavio je da se Zelenski izvinio Meloni zbog sprovođenja ukrajinske operacije u libijskoj luci Bengazi bez prethodnog obaveštavanja italijanske strane. Prethodno je ukazao da Zelenski nije govorio istinu kada je izjavio da je ukrajinski napad na luku u libijskom Bengaziju bio koordinisan sa međunarodnim partnerima.
Član Predsedničkog saveta Libije Musa el Kuni ranije je okrivio Kijev za napade na luku Bengazi i ocenio ih kao nedopustive. U ukrajinskom napadu poginula su dva pripadnika Ratne mornarice Libijske nacionalne armije. Ministarstvo spoljnih poslova Libije zatražilo je od Ukrajine zvanična objašnjenja povodom izveštaja o umešanosti Kijeva u napade na luku.
U subotu je šef diplomatije vlade sa sedištem na istoku Libije Abdel Hadi el Huvajdž saopštio da će ta zemlja tražiti odštetu od Ukrajine.
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