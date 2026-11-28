NEOBIČAN slučaj iz nemačkog grada Gelzenkirhena izazvao je brojne reakcije javnosti nakon što je tridesetjednogodišnja Hana sela na klupu u parku kako bi se smirila i telefonom razgovarala sa tetkom, ali je umesto razumevanja od komunalnih službenika dobila kaznu od 25 evra.

Foto: Unsplash/ Rafael Sales

Kako je ispričala za nemački javni servis WDR, prolazila je kroz težak period zbog problema sa studijama i finansijama. Zbog toga je 25. oktobra otišla u park Glikauf, gde su je emocije savladale i počela je da plače. Sela je na klupu u delu parka koji pripada dečjem igralištu i pozvala tetku.

Međutim, ubrzo su joj prišla trojica komunalnih službenika i pitala je da li su deca koja su se igrala u blizini njena. Kada je odgovorila da nisu, zatražili su joj dokumenta i uručili kaznu od 25 evra (oko 3.000 dinara).

Nije smela da sedi na klupi bez deteta

Razlog za kaznu nalazi se u lokalnoj uredbi grada Gelzenkirhena, prema kojoj dečja igrališta mogu da koriste deca do 14 godina, kao i odrasli koji su u njihovoj pratnji. Hana nije znala da ne sme da sedi na klupi bez deteta, a posebno ju je pogodio način na koji su službenici postupili prema njoj.

– Zašto nema ljudskosti? Kada vidite osobu koja plače, mogli biste prvo da je pitate da li je dobro i da li joj je potrebna pomoć – poručila je Hana za WDR.

Gradske vlasti, međutim, smatraju da komunalni službenici nisu pogrešili i da je kazna od 25 evra blaga i primerena, prenosi B92.

Slučaj je izazvao žustru raspravu u javnosti, a dodatnu pažnju privukla je činjenica da je gradsko veće razmatralo povećanje kazni za slične prekršaje, pa bi one ubuduće mogle da dostignu čak 60 evra. Hana smatra da pravila treba da postoje, ali da bi u ovakvim situacijama ljudskost i razumevanje ipak trebalo da budu na prvom mestu.

(Kurir)