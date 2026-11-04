SVETSKE SILE POSLALE PORUKU SAD: Pobeda demokrata neće promeniti odnose sa Amerikom

NEMAČKI ministar odbrane Boris Pistorijus čestitao je danas američkim demokratama na "istorijskoj pobedi" na srednjoročnim izborima za Kongres, navodeći da će Berlin nastaviti da sarađuje sa američkom administracijom uz međusobno poverenje.

Foto: Tanjug AP Photo/Jacquelyn Martin

Pistorijus je, u obraćanju na Berlinskoj bezbednosnoj konferenciji, rekao da mu nisu poznati planovi američkog predsednika Donalda Trampa za blisku budućnost, ali je istakao da će Berlin uspostaviti kontakte i sa demokratama i sa republikancima, prenosi Rojters.

Francuski ministar ekonomije Rolan Leskir je ocenio da su demokrate ubedljivo pobedile na srednjoročnim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama, ali da republikanac Tramp "ostaje zadužen" za međunarodnu politiku.

Leskir je za televiziju BFM ocenio da će Tramp nakon srednjoročnih izbora, što se tiče unutrašnje politike, biti "prilično oslabljen", ali da američki predsednik, sa svojom "nepredvidivom prirodom", ostaje zadužen za međunarodnu politiku.

Zamenik šefa ruskog Ministarstva spoljnih poslova Sergej Rjabkov izjavio je danas, komentarišući rezultate međuizbora održanih u SAD 3. novembra, da spoljnopolitički kurs Rusije, uključujući i njen stav prema rešavanju ukrajinskog pitanja, nije uslovljen trenutnim političkim okolnostima i da ne zavisi od političkih kolebanja u drugim zemljama.

- Sačekajmo konačne rezultate. Stavovi aktivista Demokratske stranke prema Rusiji izrazito su negativni. U tome nema ničeg novog - rekao je Rjabkov za Sputnjik, odgovarajući na pitanje da li bi rezultati međuizbora mogli da zakomplikuju odnose sa SAD, uključujući i u kontekstu rešenja ukrajinskog pitanja.

Rjabkov je kazao da će ta zemlja raditi u skladu sa smernicama predsednika Rusije Vladimira Putina. Portparol kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning je saopštila da je Kina "spremna da nastavi saradnju" sa SAD, nakon izbora na sredini mandata na kojima su Trampovi republikanci izgubili kontrolu nad oba doma Kongresa.

- Izbori na sredini mandata su unutrašnja stvar Sjedinjenih Država. Kina je spremna da nastavi rad sa SAD kako bi se održao i sproveo važan konsenzus koji su postigla dva šefa država, ojačala komunikacija, na adekvatan način upravljalo razlikama, proširila saradnja i izgradili konstruktivni i strateški stabilni odnosi između Kine i SAD, zasnovani na principima poštovanja, pravičnosti i reciprociteta - kazala je Mao Ning.

Na srednjoročnim izborima koji su juče održani u SAD pobedu su, prema preliminarnim rezultatima i projekcijama, odnele demokrate, koje će u januaru preuzeti većinu i u Predstavničkom domu i u Senatu američkog Kongresa, čime će steći kontrolu nad oba doma zakonodavne vlasti.

(Tanjug)

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