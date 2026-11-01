Svet

NAPADNI IRAN, ODMAH! Netanjahu doslovno naredio Trampu - Procureo skandalozni razgovor

Саул Бен-Страхор

01. 11. 2026. u 22:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu zatražio je od američkog predsednika Donalda Trampa da obnovi vojne operacije protiv Irana nakon održavanja međuizbora za Kongres SAD, ali Vašington za sada daje prednost diplomatskim pregovorima sa Teheranom, prenosi portal Aksios, pozivajući se na neimenovane izvore.

НАПАДНИ ИРАН, ОДМАХ! Нетанјаху дословно наредио Трампу - Процурео скандалозни разговор

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Prema navodima dva izvora iz Izraela i SAD, Tramp je obavio „otvoren“ telefonski razgovor sa Netanjahuom o toku američko-iranskih pregovora, kao i o mogućim rokovima za nastavak vojnih operacija, prenosi Tajms of Izrael. 

 - Izvori su naveli da Netanjahu vrši pritisak na Trampa da napadne Iran odmah nakon međuizbora, koji se održavaju u utorak. Međutim, Tramp za sada želi da pruži priliku pregovorima - navodi se u tekstu.

Kako tvrdi Aksios, takav pristup američkog predsednika izazvao je zabrinutost kod Netanjahua. Izraelski izvor je razgovor dvojice lidera opisao kao „oštar“, dok ga je američki sagovornik okarakterisao kao „direktan“.

SAD i Izrael su 28. februara započeli napade na objekte u Iranu, na šta je Teheran odgovorio sopstvenim udarima. Sredinom juna Teheran i Vašington potpisali su memorandum o obustavi neprijateljstava, ali su kasnije ponovo razmenili udare. Sukob do danas nije razrešen.

Teheran je ranije saopštio da je Vašingtonu predložio plan od sedam uslova, koji predviđa mogućnost otvaranja Ormuskog moreuza u zamenu za ukidanje pomorske blokade i ograničenja izvoza nafte.

Američki predsednik Donald Tramp odbacio je taj predlog. Nakon toga, Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je da je primilo američki odgovor na predloženi plan i da je, posredstvom Katara, Vašingtonu prenelo svoje ocene tog odgovora.

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

IZLAZNE ANKETE: Jotova vodi na predsedničkim izborima u Bugarskoj
Svet

0 0

IZLAZNE ANKETE: Jotova vodi na predsedničkim izborima u Bugarskoj

AKTUELNA v. d. predsednika Bugarske Ilijana Jotova vodi u drugom krugu predsedničkih izbora u toj zemlji sa oko 51 odsto glasova, dok je njen protivkandidat, bivši privremeni premijer Andrej Gurov, osvojio između 43 i 45 odsto, pokazuju rezultati dve izlazne ankete objavljene nakon zatvaranja biračkih mesta u 20 časova po lokalnom vremenu.

01. 11. 2026. u 21:39

Politika
Tenis
Fudbal
NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?

NOĆNE MORE BRISELA: Od koga strahuju moćnici EU? - Ko kome zadaje glavobolje?