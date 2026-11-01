NAPADNI IRAN, ODMAH! Netanjahu doslovno naredio Trampu - Procureo skandalozni razgovor

IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu zatražio je od američkog predsednika Donalda Trampa da obnovi vojne operacije protiv Irana nakon održavanja međuizbora za Kongres SAD, ali Vašington za sada daje prednost diplomatskim pregovorima sa Teheranom, prenosi portal Aksios, pozivajući se na neimenovane izvore.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Prema navodima dva izvora iz Izraela i SAD, Tramp je obavio „otvoren“ telefonski razgovor sa Netanjahuom o toku američko-iranskih pregovora, kao i o mogućim rokovima za nastavak vojnih operacija, prenosi Tajms of Izrael.

- Izvori su naveli da Netanjahu vrši pritisak na Trampa da napadne Iran odmah nakon međuizbora, koji se održavaju u utorak. Međutim, Tramp za sada želi da pruži priliku pregovorima - navodi se u tekstu.

Kako tvrdi Aksios, takav pristup američkog predsednika izazvao je zabrinutost kod Netanjahua. Izraelski izvor je razgovor dvojice lidera opisao kao „oštar“, dok ga je američki sagovornik okarakterisao kao „direktan“.

SAD i Izrael su 28. februara započeli napade na objekte u Iranu, na šta je Teheran odgovorio sopstvenim udarima. Sredinom juna Teheran i Vašington potpisali su memorandum o obustavi neprijateljstava, ali su kasnije ponovo razmenili udare. Sukob do danas nije razrešen.

Teheran je ranije saopštio da je Vašingtonu predložio plan od sedam uslova, koji predviđa mogućnost otvaranja Ormuskog moreuza u zamenu za ukidanje pomorske blokade i ograničenja izvoza nafte.

Američki predsednik Donald Tramp odbacio je taj predlog. Nakon toga, Ministarstvo spoljnih poslova Irana saopštilo je da je primilo američki odgovor na predloženi plan i da je, posredstvom Katara, Vašingtonu prenelo svoje ocene tog odgovora.

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