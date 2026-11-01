IZLAZNE ANKETE: Jotova vodi na predsedničkim izborima u Bugarskoj
AKTUELNA v. d. predsednika Bugarske Ilijana Jotova vodi u drugom krugu predsedničkih izbora u toj zemlji sa oko 51 odsto glasova, dok je njen protivkandidat, bivši privremeni premijer Andrej Gurov, osvojio između 43 i 45 odsto, pokazuju rezultati dve izlazne ankete objavljene nakon zatvaranja biračkih mesta u 20 časova po lokalnom vremenu.
Prema izlaznim anketama, odziv birača iznosio je između 27 i 29 odsto, što je nešto više u odnosu na prvi krug izbora održan 25. oktobra, kada je zabeležena rekordno niska izlaznost od 23 odsto, preneli su mediji.
Zvanični rezultati izbora očekuju se u ponedeljak, nakon prebrojavanja glasova.
-Glasala sam za Bugarsku kao snažnu državu u snažnoj Evropi, ali i za Bugarsku koja ima sopstvenu spoljnu politiku i glas kada je potrebno da se založi za ono što je najvažnije - nacionalni interes, izjavila je Jotova nakon glasanja.
Gurova, koji je ove godine obavljao funkciju privremenog premijera, podržavaju prozapadne i reformski orijentisane stranke, a on se duže vreme zalaže za podršku Ukrajini.
-Danas sam glasao za sigurnu, stabilnu i evropsku Bugarsku, rekao je Gurov nakon što je glasao.
Tokom mandata na čelu privremene vlade, Gurov je potpisao sporazum o bezbednosnoj saradnji sa Kijevom.
sputnikportal.rs
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