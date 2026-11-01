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NEKAD NOKAUTIRAO PROTIVNIKE U RINGU, SAD GRAD KOJI VODI: Kličko navukao gnev Kijevljana - Grad bez hrane, struje, ogreva

Саул Бен-Страхор

01. 11. 2026. u 20:28

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STANOVNICI Kijeva nezadovoljni su gradonačelnikom Vitalijem Kličkom zbog toga što ukrajinska prestonica nije pripremljena za zimu, piše švajcarski list „Noje cirher cajtung“ (NZZ).

НЕКАД НОКАУТИРАО ПРОТИВНИКЕ У РИНГУ, САД ГРАД КОЈИ ВОДИ: Кличко навукао гнев Кијевљана - Град без хране, струје, огрева

Foto: Aleandro Biagianti/AGF via ZUMA Press / SplashNews.com / Splash / Profimedia

 - Kijev praktično nije spreman za petu ratnu zimu: nezadovoljstvo je pre svega usmereno na gradonačelnika Klička - navodi se u naslovu teksta.

Kako se ističe u publikaciji, Kijevu nedostaju i oprema i municija za protivvazdušnu odbranu, a prisutni su i nedostatak skloništa i preopterećenost energetskog sistema. Uprkos Kličkovim pozivima da tokom zime napuste grad, većina stanovnika Kijeva ostaće u svojim domovima, piše list.

 - Imajući u vidu da je Kličko, kao gradonačelnik, od 2014. godine odgovoran za brojne propuste u upravljanju gradom, njegov savet stanovnici doživljavaju kao posebno gorak. U takvim okolnostima kritike na njegov račun postaju sve oštrije -st navodi se u tekstu.

Poslanica Vrhovne rade Ana Skorohod izjavila je u oktobru da Ukrajina i Kijev nisu spremni za predstojeću zimu. Ukrajinski premijer Sergej Korecki ranije je rekao da bi naredna zima u zemlji mogla da bude teža od prethodne.

Početkom septembra poslanica Rade Solomija Bobrovska pozvala je sunarodnike da se pripreme za tešku zimu, napuste Kijev i nabave drva za ogrev, dok je savetnik ukrajinskog ministra odbrane Sergej Beskrestnov preporučio građanima da još pre zime nabave generatore i akumulatore, kao i da naprave zalihe benzina.

Tokom prošle zime, u većem delu Ukrajine bilo je problema sa snabdevanjem električnom i toplotnom energijom zbog oštećenja objekata energetske infrastrukture, pa su uvedeni rasporedi isključenja struje.

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