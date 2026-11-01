NEKAD NOKAUTIRAO PROTIVNIKE U RINGU, SAD GRAD KOJI VODI: Kličko navukao gnev Kijevljana - Grad bez hrane, struje, ogreva
STANOVNICI Kijeva nezadovoljni su gradonačelnikom Vitalijem Kličkom zbog toga što ukrajinska prestonica nije pripremljena za zimu, piše švajcarski list „Noje cirher cajtung“ (NZZ).
- Kijev praktično nije spreman za petu ratnu zimu: nezadovoljstvo je pre svega usmereno na gradonačelnika Klička - navodi se u naslovu teksta.
Kako se ističe u publikaciji, Kijevu nedostaju i oprema i municija za protivvazdušnu odbranu, a prisutni su i nedostatak skloništa i preopterećenost energetskog sistema. Uprkos Kličkovim pozivima da tokom zime napuste grad, većina stanovnika Kijeva ostaće u svojim domovima, piše list.
- Imajući u vidu da je Kličko, kao gradonačelnik, od 2014. godine odgovoran za brojne propuste u upravljanju gradom, njegov savet stanovnici doživljavaju kao posebno gorak. U takvim okolnostima kritike na njegov račun postaju sve oštrije -st navodi se u tekstu.
Poslanica Vrhovne rade Ana Skorohod izjavila je u oktobru da Ukrajina i Kijev nisu spremni za predstojeću zimu. Ukrajinski premijer Sergej Korecki ranije je rekao da bi naredna zima u zemlji mogla da bude teža od prethodne.
Početkom septembra poslanica Rade Solomija Bobrovska pozvala je sunarodnike da se pripreme za tešku zimu, napuste Kijev i nabave drva za ogrev, dok je savetnik ukrajinskog ministra odbrane Sergej Beskrestnov preporučio građanima da još pre zime nabave generatore i akumulatore, kao i da naprave zalihe benzina.
Tokom prošle zime, u većem delu Ukrajine bilo je problema sa snabdevanjem električnom i toplotnom energijom zbog oštećenja objekata energetske infrastrukture, pa su uvedeni rasporedi isključenja struje.
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