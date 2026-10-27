Svet

LAVROV: Afrika sada doživljava drugo buđenje – ekonomsko

Novosti online

27. 10. 2026. u 17:04

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Afrika trenutno doživljava drugo buđenje – ekonomsko.

ЛАВРОВ: Африка сада доживљава друго буђење – економско

Foto: Tanjug/AP/Maxim Shipenkov

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je to izjavio u intervjuu sa rukovodiocima afričkih medija.

- Sada kada je Afrika oslobođena kolonijalizma i kada je talas dekolonizacije 1960-ih okončao političku zavisnost, Afrikanci, po mom mišljenju, doživljavaju drugo buđenje, ekonomsko buđenje - rekao je Lavrov.

On je napomenuo da uprkos svim političkim slobodama koje su osvojene u borbi protiv kolonijalizma, Afrikanci razumeju da su i dalje veoma zavisni od zapadnih zemalja.

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18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

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