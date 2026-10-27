LAVROV: Afrika sada doživljava drugo buđenje – ekonomsko

Afrika trenutno doživljava drugo buđenje – ekonomsko.

Foto: Tanjug/AP/Maxim Shipenkov

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je to izjavio u intervjuu sa rukovodiocima afričkih medija.

- Sada kada je Afrika oslobođena kolonijalizma i kada je talas dekolonizacije 1960-ih okončao političku zavisnost, Afrikanci, po mom mišljenju, doživljavaju drugo buđenje, ekonomsko buđenje - rekao je Lavrov.

On je napomenuo da uprkos svim političkim slobodama koje su osvojene u borbi protiv kolonijalizma, Afrikanci razumeju da su i dalje veoma zavisni od zapadnih zemalja.