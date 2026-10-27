NIKAD VEĆA IZLAZNOST NA IZBORIMA U IZRAELU: Do 16 časova više od 55%, najviša ikad zabeležena u tom periodu
IZLAZNOST na parlamentarnim izborima u Izraelu iznosila je 55,7 odsto do 16 časova, što je za osam procentnih poena više nego u istom periodu tokom izbora 2022. godine i najviša ikada zabeležena izlaznost u tom delu izbornog dana, saopštila je Centralna izborna komisija.
Vršilac dužnosti generalnog direktora Centralne izborne komisije Din Livne izjavio je da je do tada glasalo više od četiri miliona birača, prenosi Tajms of Izrael.
Prema podacima Komisije, najveću izlaznost među većim gradovima zabeležio je Modin, gde je glasalo 60,7 odsto birača. U Tel Avivu izlaznost je iznosila 50,5 odsto, u Jerusalimu 47,7 odsto, a u Haifi 46,3 odsto.
Istovremeno, obilne kiše zahvatile su jug Izraela, zbog čega je zatvoren put 90, koji vodi do najjužnijeg grada Eilata, dok je policija naložila zatvaranje svih planinarskih i pešačkih staza na području od Ber Ševe do Eilata zbog opasnosti od bujičnih poplava.
Saobraćaj iz Eilata odvija se samo u pravcu međunarodnog aerodroma Ramon, saopštila je policija.
Izraelska meteorološka služba zabeležila je na jednoj mernoj stanici u blizini Eilata 17 milimetara padavina za tri sata, uz prognozu da će kiša tokom večeri dodatno ojačati.
(Tanjug)
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