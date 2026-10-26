VELIKI USPEH DEMONSTRACIJA U FRANCUSKOJ: Odazvalo se 850.000 ljudi

Imajući u vidu da su vlasti prethodno zabranile veliki broj okupljanja u Francuskoj, demonstracije održane širom zemlje pokazale su proteklog vikenda veliku odlučnost Francuza sa nastave s protestom protiv skupoće i uslova školovanja.

Foto: Goran Čvorović

Čak 850.000 ljudi, prema procenama sindikata, izašlo je na ulice francuskih gradova, dok je Ministarstvo unutrašnjih poslova izbrojalo 410.000 demonstranata. U Parizu ih je, prema istim izvorima, bilo 250.000, odnosno 110.000. Protesti protiv skupog života, visokih cena goriva i vladine politike ponovo su okupili sindikalce, studente, srednjoškolce i pripadnike “žutih prsluka”. Organizatori su poručili da ne nameravaju da odustanu. Nove demonstracije najavljene su za sledeću subotu, dok se za 5. novembar priprema generalni štrajk.

Iako su povorke uglavnom prolazile mirno, završetak okupljanja u više gradova obeležili su sukobi s policijom, paljevine, razbijanje izloga i masovna privođenja. U Parizu je policija na kraju angažovala i žandarmerijski helikopter da bi rasturila preostale grupe izgrednika.

Posebno napeto bilo je u Lionu, gde su povređene 22 osobe, među njima 18 pripadnika snaga reda. Oštećene su tri prodavnice, a uhapšeno je 36 ljudi, osumnjičenih za nasilje nad policajcima, nošenje oružja, uništavanje imovine i druge prestupe.

U Marselju i okolini privedena je 51 osoba, od kojih je 20 zadržano u policijskom pritvoru. U Tulonu je do večeri broj uhapšenih porastao na 64, među kojima su najmanje 33 maloletnika. Oko 150 izgrednika sukobilo se s policijom i palilo kontejnere za smeće. U gradu je za maloletnike bez pratnje uveden policijski čas. U Kanu je privedeno 16 osoba, dok je u Turu izbio požar u ekspozituri jedne banke.

U Tuluzu je jednoj osobi teško povređena šaka. Ovaj slučaj ponovo je pokrenuo pitanje upotrebe sredstava za razbijanje demonstracija od strane policije.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Ninjez istakao je da su snage reda uspele da spreče napade na javne ustanove, kakvi su se dogodili prošle subote, kada su na meti izgrednika bile gradske većnice i druge javne zgrade. Policija je, prema njegovim rečima, sistematski sprečavala takve pokušaje. U Parizu su tako odmah osuječeni napadači na jednu prodavnicu automobila.