PANIKA U EVROPI: Putin aktivira nuklearni scenario na Baltiku?! Ovo je trenutak kada Amerika diže ruke! (VIDEO)

SPENSER Voren, istraživač ruske nuklearne politike na Univerzitetu Harvard, smatra da bi, ako se Vašington distancira od NATO-a, Moskva mogla da pribegne vojnoj akciji protiv Litvanije, Letonije ili Estonije, računajući na nemogućnost svojih evropskih saveznika da organizuju jedinstven odgovor.

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Prema rečima stručnjaka, u konvencionalnom ratu, Rusija bi verovatno izgubila od kombinovanih evropskih snaga čak i bez SAD, piše Forbs.

Upravo je izgled takvog poraza, smatra on, ono što bi moglo da natera Moskvu da pribegne nuklearnom oružju.

Članak takođe navodi prognozu danske vojne obaveštajne službe: Rusija bi mogla biti spremna za lokalni sukob sa susednom zemljom NATO-a u roku od šest meseci, regionalni rat u baltičkom regionu u roku od dve godine i sukob punih razmera u Evropi u roku od pet godina.

Voren upozorava na rizik od nuklearne eskalacije ako Rusija izgubi rat sa evropskim zemljama. U ovom slučaju, pretnja američke intervencije i mogućnost odmazde Francuske mogli bi biti faktori odvraćanja, prema njegovoj proceni.

(RVvoenkor)