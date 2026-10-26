Svet

PANIKA U EVROPI: Putin aktivira nuklearni scenario na Baltiku?! Ovo je trenutak kada Amerika diže ruke! (VIDEO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

26. 10. 2026. u 16:00

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SPENSER Voren, istraživač ruske nuklearne politike na Univerzitetu Harvard, smatra da bi, ako se Vašington distancira od NATO-a, Moskva mogla da pribegne vojnoj akciji protiv Litvanije, Letonije ili Estonije, računajući na nemogućnost svojih evropskih saveznika da organizuju jedinstven odgovor.

ПАНИКА У ЕВРОПИ: Путин активира нуклеарни сценарио на Балтику?! Ово је тренутак када Америка диже руке! (ВИДЕО)

Foto: AI generated/Gemini

Prema rečima stručnjaka, u konvencionalnom ratu, Rusija bi verovatno izgubila od kombinovanih evropskih snaga čak i bez SAD, piše Forbs.

Upravo je izgled takvog poraza, smatra on, ono što bi moglo da natera Moskvu da pribegne nuklearnom oružju.

Članak takođe navodi prognozu danske vojne obaveštajne službe: Rusija bi mogla biti spremna za lokalni sukob sa susednom zemljom NATO-a u roku od šest meseci, regionalni rat u baltičkom regionu u roku od dve godine i sukob punih razmera u Evropi u roku od pet godina.

Voren upozorava na rizik od nuklearne eskalacije ako Rusija izgubi rat sa evropskim zemljama. U ovom slučaju, pretnja američke intervencije i mogućnost odmazde Francuske mogli bi biti faktori odvraćanja, prema njegovoj proceni.

(RVvoenkor)

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