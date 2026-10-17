JOŠ OŠTRIJI SUKOB NA ZAPADU! Italija žestoko udarila na Trampa zbog Ukrajine: Ovo je potpuna i velika greška

ITALIJANSKI ministar odbrane Gvido Krozeto izjavio je da je bila "potpuna i velika greška" to što su Sjedinjene Američke Države ograničile pristup satelitskim sistemima i obaveštajnim podacima koje Ukrajina koristi za odbranu od ruskih napada.

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U intervjuu za BBC Krozeto je upozorio da bilo kakav sličan potez administracije američkog predsednika Donalda Trampa "nema apsolutno nikakvog smisla" i da nosi rizik od produžavanja ruske invazije u punom obimu, umesto da pomogne u postizanju mira.

-Mir će doći kada Vladimir Putin bude uveren da je nastupio zastoj i da ne može više da napreduje - zaključio je Krozeto.

Krozetovi komentari predstavljaju nastavak sve oštrijih kritika Italije upućenih Sjedinjenim Američkim Državama. Američki zvaničnici su negirali da je Tramp tražio usporavanje brzine interneta koji SAD obezbeđuju Ukrajini, a koji je od ključnog značaja za njene ratne napore. Tramp je takođe demantovao da su SAD prestale da dele sa Ukrajinom upozorenja o ranoj najavi predstojećih ruskih vazdušnih napada.

Američki predsednik je izjavio ranije ove nedelje da će Rusija snabdevati svetsko tržište dizelom, nakon što je Vašington privremeno ublažio ograničenja na izvoz ruskih naftnih derivata. Ranije ove nedelje, italijanska premijerka Đorđa Meloni nazvala je Trampov dogovor o kupovini dizela od Rusije veoma rizičnim izborom i ocenila da bi to dalo legitimitet Rusiji u trenutku kada Moskva bombarduje ukrajinske gradove.

Meloni, koju su nekada smatrali bliskom američkom predsedniku i nazivali je "Trampovom šaptačicom", izjavila je da je Trampov potez u suprotnosti sa naporima Zapada da se Putin dovede za pregovarački sto.

Vlada Đorđe Meloni je od samog početka rusko-ukrajinskog sukoba snažan saveznik Ukrajine i šalje Kijevu i vojnu i humanitarnu pomoć, navodi BBC.

(Tanjug)