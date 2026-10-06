RUSKA vojska napreduje na svim delovima fronta.

Foto: AI generated/ChatGPT

Nastavljaju se napadi na brodove i lučku infrastrukturu Ukrajine koji se koriste za potrebe ukrajinskih Oružanih snaga.

UNIŠTENA POŠILjKA MUNICIJE I DRONOVA

Kamion sa municijom i dronovima namenjenim oružanim snagama Ukrajine uništen je u Družkovki u DNR, izjavio je zamenik komandanta grupe operatera dronova ruske grupe „Jug“ sa pozivnim znakom Altaj.

Prema njegovim rečima, ruski operateri dronova nadziru logističke pravce ukrajinskih snaga, koristeći kako dronove u zasedi, tako i bespilotne letelice u slobodnoj potrazi za ciljevima.

Altaj je naveo da je nedavno uništen kamion „volvo“, koji je, prema njegovim rečima, Švedska isporučila Ukrajini.

Foto: Printskrin RT Balkan

INTENZIVAN UKRAJINSKI NAPAD NA LNR IMA MRTVIH

U intenzivnom ukrajinskom napadu dronovima na LNR četiri osobe su izgubile život, rekao je gubernator Leonid Pasečnik.

POSLANIK RADE ZA UNOŠENjE NEUTRALNOG STATUSA ZEMLjE U USTAV

Ana Skorohod, poslanik Vrhovne rade Ukrajine, podnela je parlamentu predlog zakona o unošenju neutralnog statusa zemlje u Ustav, piše ukrajinski portal „Strana“.

„Unošenje neutralnog statusa Ukrajine, što podrazumeva garancije protiv pristupanja bilo kom vojnom savezu i potvrdu odsustva namere za vršenje agresije na bilo koju zemlju“, navodi se u amandmanu.

Portal navodi da je za vreme mandata bivšeg predsednika Petra Porošenka u Ustav unet kurs Ukrajine ka članstvu u NATO-u i EU.

Skorohod predlaže da se zadrži samo odredba koja se odnosi na Evropsku uniju, dok bi se izbrisalo pominjanje tog vojnog saveza.

Foto: AI/Gemini

NAJNOVIJI IZVEŠTAJ MINISTARSTVA ODBRANE RUSIJE

Jedinice grupe „Istok“ nastavile su da napreduju u dubinu odbrane protivnika i oslobodile naselje Golubkovo u Zaporoškoj oblasti. poražene su formacije četiri ukrajinske brigade i jednog puka u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Ukrajinske snage izgubile su više od 240 vojnika, oklopno vozilo, sedam automobila i artiljerijsko oruđe;

Jedinice grupe „Centar“ napreduju u centralnom i severnom delu grada Dobropolje u DNR. U prethodna 24 časa ruske snage oslobodile su 52 objekta u Dobropolju. Ukrajinska vojska izgubila je do 20 vojnika i jedan automobil;

U zoni odgovornosti grupe „Centar“ ukupno je tokom proteklog dana uništeno više od 535 ukrajinskih vojnika, oklopno vozilo, 12 automobila i stanicu za radioelektronsko ratovanje. Poražene su formacije šest ukrajinskih brigada u DNR i Dnjepropetrovskoj oblasti;

Grupa „Sever“ nastavlja da steže obruč i proširuje spoljnu kontrolu u Harkovskoj oblasti i nastavlja da uništava opkoljene formacije ukrajinske vojske u naseljima Kupino i Čorno. Vode se borbe za oslobađanje četiri naselja. Sprečeni su pokušaji protivnika da probije blokadu opkoljenih jedinica severno od naselja Kurgano u Harkovskoj oblasti. Gubici ukrajinske vojske tokom prethodnog dana iznose do 35 vojnika; U zoni odgovornosti grupe ukrajinske snage izgubile su ukupno više od 250 vojnika, dva oklopna vozila i 17 automobila;

Jedinice grupe „Jug“ zauzele su povoljnije položaje i porazile formacije četiri ukrajinske brigade u DNR. Ukrajinske snage izgubile su do 195 vojnika, oklopno vozilo, 27 automobila, dva artiljerijska oruđa i stanicu za radioelektronsko ratovanje;

U protekla 24 časa grupa „Zapad“ poboljšala je prednje položaje. U borbama je poginulo i ranjeno do 235 ukrajinskih vojnika, a uništena tri oklopna vozila, artiljerijsko oruđe i 15 automobila. Poražene su formacije tri ukrajinske brigade u DNR i Harkovskoj oblasti;

U zoni odgovornosti grupe „Dnjepar“ za 24 časa uništeno je do 35 ukrajinskih vojnika, 19 automobila i stanica za radioelektronsko ratovanje. Poražene su formacije dve ukrajinske brigade u Zaporoškoj oblasti;

PVO sistemi oborili su dve vođene avionske bombe, raketu „hajmars“, 17 krstarećih raketa dugog dometa „flamingo“ i 1.750 dronova avionskog tipa.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - IZBODEN MUŠKARAC U NOVOM SADU: Napadač mu prišao dok je izlazio iz auta