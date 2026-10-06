IZVEŠTAJ SA FRONTA: Rusi zauzeli Golubkovo kod Zaporožja; uništena pošiljka municije i dronova, oboreno 17 flaminga i 1800 dronova
RUSKA vojska napreduje na svim delovima fronta.
Nastavljaju se napadi na brodove i lučku infrastrukturu Ukrajine koji se koriste za potrebe ukrajinskih Oružanih snaga.
UNIŠTENA POŠILjKA MUNICIJE I DRONOVA
Kamion sa municijom i dronovima namenjenim oružanim snagama Ukrajine uništen je u Družkovki u DNR, izjavio je zamenik komandanta grupe operatera dronova ruske grupe „Jug“ sa pozivnim znakom Altaj.
Prema njegovim rečima, ruski operateri dronova nadziru logističke pravce ukrajinskih snaga, koristeći kako dronove u zasedi, tako i bespilotne letelice u slobodnoj potrazi za ciljevima.
Altaj je naveo da je nedavno uništen kamion „volvo“, koji je, prema njegovim rečima, Švedska isporučila Ukrajini.
INTENZIVAN UKRAJINSKI NAPAD NA LNR IMA MRTVIH
U intenzivnom ukrajinskom napadu dronovima na LNR četiri osobe su izgubile život, rekao je gubernator Leonid Pasečnik.
POSLANIK RADE ZA UNOŠENjE NEUTRALNOG STATUSA ZEMLjE U USTAV
Ana Skorohod, poslanik Vrhovne rade Ukrajine, podnela je parlamentu predlog zakona o unošenju neutralnog statusa zemlje u Ustav, piše ukrajinski portal „Strana“.
„Unošenje neutralnog statusa Ukrajine, što podrazumeva garancije protiv pristupanja bilo kom vojnom savezu i potvrdu odsustva namere za vršenje agresije na bilo koju zemlju“, navodi se u amandmanu.
Portal navodi da je za vreme mandata bivšeg predsednika Petra Porošenka u Ustav unet kurs Ukrajine ka članstvu u NATO-u i EU.
Skorohod predlaže da se zadrži samo odredba koja se odnosi na Evropsku uniju, dok bi se izbrisalo pominjanje tog vojnog saveza.
NAJNOVIJI IZVEŠTAJ MINISTARSTVA ODBRANE RUSIJE
Jedinice grupe „Istok“ nastavile su da napreduju u dubinu odbrane protivnika i oslobodile naselje Golubkovo u Zaporoškoj oblasti. poražene su formacije četiri ukrajinske brigade i jednog puka u Dnjepropetrovskoj i Zaporoškoj oblasti. Ukrajinske snage izgubile su više od 240 vojnika, oklopno vozilo, sedam automobila i artiljerijsko oruđe;
Jedinice grupe „Centar“ napreduju u centralnom i severnom delu grada Dobropolje u DNR. U prethodna 24 časa ruske snage oslobodile su 52 objekta u Dobropolju. Ukrajinska vojska izgubila je do 20 vojnika i jedan automobil;
U zoni odgovornosti grupe „Centar“ ukupno je tokom proteklog dana uništeno više od 535 ukrajinskih vojnika, oklopno vozilo, 12 automobila i stanicu za radioelektronsko ratovanje. Poražene su formacije šest ukrajinskih brigada u DNR i Dnjepropetrovskoj oblasti;
Grupa „Sever“ nastavlja da steže obruč i proširuje spoljnu kontrolu u Harkovskoj oblasti i nastavlja da uništava opkoljene formacije ukrajinske vojske u naseljima Kupino i Čorno. Vode se borbe za oslobađanje četiri naselja. Sprečeni su pokušaji protivnika da probije blokadu opkoljenih jedinica severno od naselja Kurgano u Harkovskoj oblasti. Gubici ukrajinske vojske tokom prethodnog dana iznose do 35 vojnika; U zoni odgovornosti grupe ukrajinske snage izgubile su ukupno više od 250 vojnika, dva oklopna vozila i 17 automobila;
Jedinice grupe „Jug“ zauzele su povoljnije položaje i porazile formacije četiri ukrajinske brigade u DNR. Ukrajinske snage izgubile su do 195 vojnika, oklopno vozilo, 27 automobila, dva artiljerijska oruđa i stanicu za radioelektronsko ratovanje;
U protekla 24 časa grupa „Zapad“ poboljšala je prednje položaje. U borbama je poginulo i ranjeno do 235 ukrajinskih vojnika, a uništena tri oklopna vozila, artiljerijsko oruđe i 15 automobila. Poražene su formacije tri ukrajinske brigade u DNR i Harkovskoj oblasti;
U zoni odgovornosti grupe „Dnjepar“ za 24 časa uništeno je do 35 ukrajinskih vojnika, 19 automobila i stanica za radioelektronsko ratovanje. Poražene su formacije dve ukrajinske brigade u Zaporoškoj oblasti;
PVO sistemi oborili su dve vođene avionske bombe, raketu „hajmars“, 17 krstarećih raketa dugog dometa „flamingo“ i 1.750 dronova avionskog tipa.
sputnikportal.rs
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