„JA SAM ĐORĐA MELONI“ POSTAJE ZAŠTITNI ZNAK PROTIV DIPFEJKOVA: Premijerka registruje svoj glas na EUIPU

PREMIJERKA Đorđa Meloni registrovala je svoj glasovni pečat kod Kancelarije Evropske unije za intelektualnu svojinu (EUIPO).

FOTO TANJUG/ Mandel Ngan/Pool Photo via AP

Vest je ekskluzivno objavila „La Republika“ a potvrdili su izvori iz kabineta premijerke. Podnesak se odnosi na četvorosekundni snimak premijerke koja izgovaraa „Ja sam Đorđa Meloni“, sa ciljem stvaranja pravne zaštite od kloniranja glasa i generisanja lažnog zvuka pomoću veštačke inteligencije.

Za razliku od zakona o autorskim pravima, koji štiti tekst ili sardžaj dela, registracija zaštitnog znaka štiti akustičku kombinaciju, intonaciju i frekvencije koje čine glas subjekta prepoznatljivim.

Ovaj pravni instrument pruža regulatornu osnovu za krivično gonjenje neovlašćene upotrebe softvera sposobnog da sintetiše timbr premijerke kako bi joj se pripisale izjave ili razgovori koji se nikada nisu dogodili. Tako se sprečavaju rizici povezani sa širenjem dipfejk audio zapisa na društvenim mrežama i kanalima za razmenu poruka, gde simuliranje glasa šefa vlade može imati implikacije po dezinformacije i javnu bezbednost.

Odluka Palate Kiđi takođe ima poseban preventivni značaj u svetlu predstojećih izbora, za koje se očekuje da će biti prvi na koje će strukturno uticati upotreba veštačke inteligencije. A registrovanim audio zaštitnim znakom premijerka će moći da koristi alat za trenutno uklanjanj kako bi primorao platforme društvenih medija da brzo uklone svaki klonirani audio koji bi mogao uticati na birače uoči glasanja.