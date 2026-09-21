Svet

KINA IZBACILA DVOJICU VISOKIH ZVANIČNIKA: Izbačeni iz partije i vojske zbog kršenja discipline i zakona

D.D.

21. 09. 2026. u 14:11

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DžANG Jousja i Liu Dženli isključeni su iz Komunističke partije Kine (KPK) i vojne službe zbog teških kršenja discipline i zakona, navodi se u odluci donetoj na sastanku rukovodstva KPK održanom danas u Pekingu.

КИНА ИЗБАЦИЛА ДВОЈИЦУ ВИСОКИХ ЗВАНИЧНИКА: Избачени из партије и војске због кршења дисциплине и закона

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Džang je obavljao dužnost člana Političkog biroa Centralnog komiteta KPK i potpredsednika Centralne vojne komisije (CVK), dok je Liu bio član CVK i načelnik Odeljenja za zajednički štab CVK, prenosi Sinhua.

Politički biro Centralnog komiteta KPK je na sastanku održanom danas, nakon razmatranja, odobrio izveštaje CVK-a o postupanju u slučajevima Džanga i Lijua.

(Tanjug)

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