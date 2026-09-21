TRKA ZA NOVOG ŠEFA UN ULAZI U DRAMU: Savet bezbednosti ne može da se dogovori

SAVET bezbednosti UN još uvek nema konsenzus o kandidatu za mesto generalnog sekretara, javlja Njujork tajms , pozivajući se na diplomate.

Foto: Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

Kako publikacija napominje, nijedan od sedam kandidata za tu funkciju nije se pojavio kao lider.



Kandidati za mesto sledećeg generalnog sekretara UN su Karolin Rodrigez-Birket iz Gvajane , Rebeka Grinspan iz Kostarike, Rafael Grosi iz Argentine, Marija Fernanda Espinosa iz Ekvadora, Meki Sal iz Senegala, Olara Otunu iz Ugande i Ivona Baki.



Drugi mandat Antonija Gutereša na čelu organizacije završiće se krajem 2026. godine.

(Ria Novosti)