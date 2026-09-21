Svet

TRKA ZA NOVOG ŠEFA UN ULAZI U DRAMU: Savet bezbednosti ne može da se dogovori

D.D.

21. 09. 2026. u 13:43

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SAVET bezbednosti UN još uvek nema konsenzus o kandidatu za mesto generalnog sekretara, javlja Njujork tajms , pozivajući se na diplomate.

ТРКА ЗА НОВОГ ШЕФА УН УЛАЗИ У ДРАМУ: Савет безбедности не може да се договори

Foto: Tanjug/AP Photo/Heather Khalifa

Kako publikacija napominje, nijedan od sedam kandidata za tu funkciju nije se pojavio kao lider.

- Savet bezbednosti UN, telo odgovorno za izbor generalnog sekretara, nije uspeo da postigne konsenzus - navodi se u publikaciji.

Kandidati za mesto sledećeg generalnog sekretara UN su Karolin Rodrigez-Birket iz Gvajane , Rebeka Grinspan iz Kostarike, Rafael Grosi iz Argentine, Marija Fernanda Espinosa iz Ekvadora, Meki Sal iz Senegala, Olara Otunu iz Ugande i Ivona Baki.

Drugi mandat Antonija Gutereša na čelu organizacije završiće se krajem 2026. godine.

(Ria Novosti)

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