TRKA ZA NOVOG ŠEFA UN ULAZI U DRAMU: Savet bezbednosti ne može da se dogovori
SAVET bezbednosti UN još uvek nema konsenzus o kandidatu za mesto generalnog sekretara, javlja Njujork tajms , pozivajući se na diplomate.
Kako publikacija napominje, nijedan od sedam kandidata za tu funkciju nije se pojavio kao lider.
Kandidati za mesto sledećeg generalnog sekretara UN su Karolin Rodrigez-Birket iz Gvajane , Rebeka Grinspan iz Kostarike, Rafael Grosi iz Argentine, Marija Fernanda Espinosa iz Ekvadora, Meki Sal iz Senegala, Olara Otunu iz Ugande i Ivona Baki.
(Ria Novosti)
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