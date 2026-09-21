KRITIČNO U HERSONSKOJ OBLASTI: Peskov otkrio šta se dešava sa hranom i lekovima

SITUACIJA u naselju Aljoški u Hersonskoj oblasti je kritična, kijevski režim čini sve da ometa dopremanje hrane, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

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- Zaista postoje problemi sa dopremanjem hrane, lekova i tak dalje u to područje. Kijevski režim bukvalno čini sve da ometa te isporuke. Dronovi neprestano kruže iznad glave i ubijaju ljude. Situacija je zaista kritična- naglasio je Peskov.

On je dodao da ruska vojska nastavlja da radi na rešavanju situacije.

Ranije je gubernator Hersonske oblasti Vladimir Saldo saopštio da su ukrajinske snage dronovima namerno gađale konvoj sa humanitarnom pomoći na ulazu u grad Aljoški, koji se nalazi na liniji fronta.

Rusija naučila da minimizira negativni efekat od sankcija

Komentarišući sankcije uvedene naftnom sektoru Rusije, Peskov je napomenuo da se zemlja u velikoj meri prilagodila sankcijama i pronašla načine da ublaži njihov negativan uticaj.

- Rusiji je uvedeno više od 30.000 različitih sankcija – korporativnih, sektorskih, onih usmerenih protiv fizičkih lica i tako dalje. Naravno, Rusija se u velikoj meri prilagodila ovim sankcijama i pronašla načine da ublaži njihove negativne posledice- rekao je portparol.

Prema njegovim rečima, potpisivanje zakona o sankcijama protiv Rusije od strane predsednika SAD Donalda Trampa ne doprinosi obnavljanju odnosa između Moskve i Vašingtona.

- To je nešto što ne doprinosi obnavljanju naših odnosa i teško da će doprineti uspešnijem napretku ka rešavanju ukrajinske krize - istakao je Peskov.

Bela kuća ranije je saopštila da je Tramp potpisao zakon kojim se odobravaju potencijalne nove sankcije protiv Rusije.

Zakon predviđa mogućnost uvođenja dodatnih carina u visini do 100 odsto na američki uvoz iz zemalja koje ispunjavaju kriterijume velikih kupaca ruske nafte i gasa i nastavljaju da ih kupuju.

Zakon takođe nalaže uvođenje carina do 500 odsto na robu ruskog porekla koja se direktno uvozi u Sjedinjene Američke Države.

(Sputnjik)