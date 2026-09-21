UMRO ŠEIK AHMED BIN RAŠID AL MAKTUM: Sud je proglasio desetodnevnu zvaničnu žalost (FOTO)
ŠEIK Ahmed bin Rašid Al Maktum preminuo je u ponedeljak ujutru, saopštile su vlasti Dubaija.
- Sud je proglasio desetodnevnu zvaničnu žalost u Dubaiju, tokom koje će zastave biti spuštene na pola koplja, počev od danas, u ponedeljak - navodi se u saopštenju Dubai Media office.
Vladar Dubaija, Mohamed bin Rašid Al Maktum, oglasio se na društvenoj mreži X i odao počast svom bratu.
- Neka ti se Bog smiluje, moj brate... Pridružio si se velikom i plemenitom Gospodaru... Nema te pred našim očima, ali si i dalje u našim molitvama i srcima - napisao je.
Šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum bio je sin bivšeg vladara Dubaija, šeika Rašida bin Saeda Al Maktuma, koji je vladao emiratom od 1958. godine do svoje smrti 1990. godine. Bio je četvrti i najmlađi sin šeika Rašida i mlađi brat aktuelnog vladara Dubaija.
Preminuli je obavljao funkciju zamenika načelnika policije i javne bezbednosti Dubaija. Diplomirao je na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandhurst u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Decenijama je šeik Ahmed bio uključen u sport, posebno fudbal, konjičke trke i vodene sportove. Dugi niz godina bio je na čelu kluba Al-Wasl.
Šeik Ahmed je takođe imao važnu ulogu u razvoju konjičkih trka u Dubaiju, uključujući hipodrom Jebel Ali. Kada je reč o vodenim sportovima, doprineo je osnivanju DDubai International Marine Cluba.
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