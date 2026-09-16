GUTEREŠ ZABRINUT ZBOG UKRAJINE: Ovo su posledice koje oseća ceo svet

SUKOB u Ukrajini ima razarajuće posledice po globalnu ekonomiju, izjavio je generalni sekretar UN Antonio Gutereš.

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- Verujem da je apsolutno neophodno postići prekid vatre u Ukrajini i stvoriti uslove za prelazak na pravedni mir. Nažalost, vidimo da se sukob nastavlja i vidimo razarajuće posledice po globalnu ekonomiju- rekao je on tokom konferencije za novinare u UN.

Dodao je da je posebno zabrinut zbog patnje civila, naglašavajući da svaki napad na civile mora biti osuđen.

Takođe je istakao uticaj sukoba na bezbednost hrane, snabdevanje đubrivom i energiju.

Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da će Rusija čekati predloge za nove pregovore o Ukrajini, ali da nema velikih iluzija.

Ministar je takođe dodao da je Rusija spremna i za bilateralne i za trilateralne pregovore kako bi se rešio sukob u Ukrajini.

(Ria Novosti)