GUTEREŠ ZABRINUT ZBOG UKRAJINE: Ovo su posledice koje oseća ceo svet
SUKOB u Ukrajini ima razarajuće posledice po globalnu ekonomiju, izjavio je generalni sekretar UN Antonio Gutereš.
- Verujem da je apsolutno neophodno postići prekid vatre u Ukrajini i stvoriti uslove za prelazak na pravedni mir. Nažalost, vidimo da se sukob nastavlja i vidimo razarajuće posledice po globalnu ekonomiju- rekao je on tokom konferencije za novinare u UN.
Dodao je da je posebno zabrinut zbog patnje civila, naglašavajući da svaki napad na civile mora biti osuđen.
Takođe je istakao uticaj sukoba na bezbednost hrane, snabdevanje đubrivom i energiju.
Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da će Rusija čekati predloge za nove pregovore o Ukrajini, ali da nema velikih iluzija.
Ministar je takođe dodao da je Rusija spremna i za bilateralne i za trilateralne pregovore kako bi se rešio sukob u Ukrajini.
(Ria Novosti)
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