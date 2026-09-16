Svet

GUTEREŠ ZABRINUT ZBOG UKRAJINE: Ovo su posledice koje oseća ceo svet

D.D.

16. 09. 2026. u 20:18

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SUKOB u Ukrajini ima razarajuće posledice po globalnu ekonomiju, izjavio je generalni sekretar UN Antonio Gutereš.

ГУТЕРЕШ ЗАБРИНУТ ЗБОГ УКРАЈИНЕ: Ово су последице које осећа цео свет

Foto: ANGELA WEISS/AFP/Profimedia

- Verujem da je apsolutno neophodno postići prekid vatre u Ukrajini i stvoriti uslove za prelazak na pravedni mir. Nažalost, vidimo da se sukob nastavlja i vidimo razarajuće posledice po globalnu ekonomiju- rekao je on tokom konferencije za novinare u UN.

Dodao je da je posebno zabrinut zbog patnje civila, naglašavajući da svaki napad na civile mora biti osuđen.

Takođe je istakao uticaj sukoba na bezbednost hrane, snabdevanje đubrivom i energiju.
Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio da će Rusija čekati predloge za nove pregovore o Ukrajini, ali da nema velikih iluzija.

Ministar je takođe dodao da je Rusija spremna i za bilateralne i za trilateralne pregovore kako bi se rešio sukob u Ukrajini.

(Ria Novosti)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Drama na nebu: Avion počeo da se raspada tokom leta (video)
Svet

0 0

Drama na nebu: Avion počeo da se raspada tokom leta (video)

AVION Boing 737 iranske kompanije "Sepehram Airlines", koji je leteo na liniji Mašhad - Kermanšah, bio je primoran na prinudno sletanje ubrzo nakon poletanja pošto je, prema navodima, sa jednog od točkova otpala guma, što je dovelo do kvara na motoru i snažnih vibracija letelice, prenosi Gulf News.

16. 09. 2026. u 20:35

Politika
Tenis
Fudbal
Sajam „Moje digitalno gazdinstvo“: Proizvođači dobili sajtove

Sajam „Moje digitalno gazdinstvo“: Proizvođači dobili sajtove