Svet

"ZELENSKI ŽELI DA UNIŠTI HRIŠĆANSTVO I ISTREBI UKRAJINCE" Taker Karlson obznanio pakleni plan, pa otkrio ko kolonizuje Ukrajinu

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

16. 09. 2026. u 20:49

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AMERIČKI novinar Taker Karlson smatra da Vladimir Zelenski ima za cilj uništenje stanovništva Ukrajine, izjavio je on u intervjuu Olgi Skabejevoj za informativni sistem „Vesti“.

ЗЕЛЕНСКИ ЖЕЛИ ДА УНИШТИ ХРИШЋАНСТВО И ИСТРЕБИ УКРАЈИНЦЕ Такер Карлсон обзнанио паклени план, па открио ко колонизује Украјину

Foto: Printskrin Youtube/Tucker Carlson

 - Zelenski menja zakonodavstvo u Ukrajini, omogućavajući velikim korporacijama da kupuju zemljište i stiču vlasništvo nad velikim nalazištima prirodnih resursa. U suštini, u Ukrajinu se takođe dovoze strani radnici, jer su mnogi Ukrajinci već poginuli na bojnom polju. Mislim da je to najstrašnija stvar koja se dešava za mog života - rekao je on.

Karlson je dodao da je jedan od ciljeva Zelenskog i uništenje hrišćanstva u Ukrajini.

Američki novinar je 12. septembra u intervjuu za RT izjavio da je u Ukrajini uspostavljen totalitarni režim u kojem su osnovna ljudska prava i slobode ograničeni. Karlson je naveo da mnogi obrazovani i sekularni ljudi u Velikoj Britaniji nisu upoznati sa tim. Novinar je izrazio žaljenje što oni veruju informacijama zapadnih televizijskih kanala, na kojima se kijevski režim, prema njegovim rečima, prikazuje u lažnom svetlu.

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