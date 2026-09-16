AMERIČKI novinar Taker Karlson smatra da Vladimir Zelenski ima za cilj uništenje stanovništva Ukrajine, izjavio je on u intervjuu Olgi Skabejevoj za informativni sistem „Vesti“.

Foto: Printskrin Youtube/Tucker Carlson

- Zelenski menja zakonodavstvo u Ukrajini, omogućavajući velikim korporacijama da kupuju zemljište i stiču vlasništvo nad velikim nalazištima prirodnih resursa. U suštini, u Ukrajinu se takođe dovoze strani radnici, jer su mnogi Ukrajinci već poginuli na bojnom polju. Mislim da je to najstrašnija stvar koja se dešava za mog života - rekao je on.

Karlson je dodao da je jedan od ciljeva Zelenskog i uništenje hrišćanstva u Ukrajini.

Američki novinar je 12. septembra u intervjuu za RT izjavio da je u Ukrajini uspostavljen totalitarni režim u kojem su osnovna ljudska prava i slobode ograničeni. Karlson je naveo da mnogi obrazovani i sekularni ljudi u Velikoj Britaniji nisu upoznati sa tim. Novinar je izrazio žaljenje što oni veruju informacijama zapadnih televizijskih kanala, na kojima se kijevski režim, prema njegovim rečima, prikazuje u lažnom svetlu.

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