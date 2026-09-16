Svet

"ZAPAD SE ZAGLAVLJUJE U MILITARIZACIJI": Rusija upozorila na NATO poteze

D.D.

16. 09. 2026. u 20:56

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ZAPADNE zemlje se zaglavljuju u militarizaciji i time prekidaju ceo niz vojno-političkih sporazuma OEBS-a, izjavila je Julija Ždanova, šefica ruske delegacije na bečkim pregovorima o vojnoj bezbednosti i kontroli naoružanja.

ЗАПАД СЕ ЗАГЛАВЉУЈЕ У МИЛИТАРИЗАЦИЈИ: Русија упозорила на НАТО потезе

Foto: MoiraM/Alamy/Profimedia

- Zapadne države same sebe uvlače u zamku militarizacije, istovremeno stavljajući tačku na čitav niz vojno-političkih sporazuma OEBS-a - rekla je ona na plenarnoj sednici Foruma OEBS-a za bezbednosnu saradnju u sredu. 

Diplomata je napomenula da Nemačka povećava svoje vojne kapacitete i priprema Bundesver i civilnu infrastrukturu za potencijalni sukob velikih razmera sa Rusijom .

U tom smislu, Ždanova je pozvala zemlje NATO-a i njihove saveznike da se uzdrže od eskalacije tenzija i da koriste mehanizme deeskalacije kako bi sprečile najgori mogući scenario.

(Ria Novosti)

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