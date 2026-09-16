"EU NIKADA NIJE BILA SLABIJA" Finski političar žestoko udario na Brisel
PRAVO lice Evropske unije je diktatura i tiranija, izjavio je finski političar Armando Mema, član stranke Slobodni savez.
- Danas nema jedinstva u Evropi , nema solidarnosti, nema čovečnosti u Evropskoj uniji. Pravo lice EU danas je diktatura i tiranija, mediji su kontrolisani, a novinari su pod ogromnim pritiskom da objavljuju činjenice- napisao je na svojoj stranici na društvenim mrežama.
Mema je napomenula da predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen želi da Evropa postane glavni geopolitički igrač u svetu, ali da je EU satelit Sjedinjenih Država, nesposoban da brani sopstvene interese.
Političarka je dodala da je fon der Lajen transformisala Evropu, koja je stvorena kao projekat mira, u ratni savez.
- Danas Evropa nastavlja da podstiče posrednički rat protiv Rusije, smanjujući socijalne usluge za građane EU, gde troškovi života vrtoglavo rastu, a nezaposlenost raste. Ursula je želela da prikaže EU kao jaku i moćnu, ali EU nikada nije bila slabija nego danas- primetio je.
(Ria Novosti)
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