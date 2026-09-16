JEDAN PROJEKTIL RASPRŠIO I POSLEDNJE NADE UKRAJINACA: U Černomorsku pogođen kontejner pun naoružanja, Rusi napravili havariju

ORUŽANE snage Ruske Federacije pogodile su u luci „Černomorsk“ kontejnerski brod sa teretom namenjenim za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je u sredu Ministarstvo odbrane Rusije.

Tanjug/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Tokom dana, Oružane snage Ruske Federacije nastavile su da izvode udare bespilotnim letelicama na luke Ukrajine i morska plovila koja se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine.

- Kao rezultat udara, u luci ‘Černomorsk’ pogođen je kontejnerski brod koji je dopremio teret namenjen za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

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