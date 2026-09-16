JEDAN PROJEKTIL RASPRŠIO I POSLEDNJE NADE UKRAJINACA: U Černomorsku pogođen kontejner pun naoružanja, Rusi napravili havariju
ORUŽANE snage Ruske Federacije pogodile su u luci „Černomorsk“ kontejnerski brod sa teretom namenjenim za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je u sredu Ministarstvo odbrane Rusije.
Tokom dana, Oružane snage Ruske Federacije nastavile su da izvode udare bespilotnim letelicama na luke Ukrajine i morska plovila koja se koriste u interesu Oružanih snaga Ukrajine.
- Kao rezultat udara, u luci ‘Černomorsk’ pogođen je kontejnerski brod koji je dopremio teret namenjen za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)