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KROZ SEKUNDU OSTAJU SAMO PRAH I PEPEO: Ruski brutalni udari bombama FAB-250 u Preobraženki ostavljaju bez daha (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

13. 09. 2026. u 22:07

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RUSKE snage izvele su napade avionskim bombama FAB-250 sa univerzalnim modulom za planiranje i korekciju (UMPK) na punktove privremenog razmeštaja Oružanih snaga Ukrajine u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

КРОЗ СЕКУНДУ ОСТАЈУ САМО ПРАХ И ПЕПЕО: Руски брутални удари бомбама ФАБ-250 у Преображенки остављају без даха (ВИДЕО)

printskrin/ria novosti

 - Izveden je napad bombom FAB-250 sa univerzalnim modulom za planiranje i korekciju na punktove privremenog razmeštaja Oružanih snaga Ukrajine u rejonu naselja Preobraženka u Zaporoškoj oblasti - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Uspešno uništavanje ciljeva potvrđeno je sredstvima objektivne kontrole u realnom vremenu, istaklo je rusko Ministarstvo odbrane.

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