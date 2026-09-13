ZEMLJOTRES U AZIJI, SEVERNA KOREJA ISPALILA SALVU BRUTALNO OPASNIH RAKETA: Sistem KN-25 žari i pali, SAD, Japan i Južna Koreja u neverici

NARODNA armija Koreje ispalila je 12. septembra sa svoje istočne obale nekoliko precizno vođenih raketa, a prema procenama Južne Koreje, u salvi su se nalazile vođene rakete kalibra 600 milimetara iz sistema KN-25.

Tanjug/Ap/Korean Central News Agency

Rakete su, prema navodima, prešle oko 250 kilometara u pravcu voda istočno od Korejskog poluostrva, demonstrirajući sposobnost vojske da gađa vojne baze, aerodrome, komandne centre i logističku infrastrukturu širom velikog dela Južne Koreje.

Do lansiranja je došlo samo dan nakon što su Sjedinjene Američke Države, Južna Koreja i Japan završili petodnevnu vežbu „Freedom Edge 26“, koja je obuhvatala aktivnosti protivraketne i protivvazdušne odbrane, komunikacije, sajber aktivnosti i pomorske operacije. Severna Koreja je često odgovarala na ovakve vežbe demonstracijom naoružanja.

Severnokorejski višecjevni raketni sistem kalibra 600 milimetara ima domet uporediv sa dometom mnogih balističkih raketa manjeg dometa, dok relativno niska cena omogućava izvođenje dugotrajnih raketnih baražnih napada. Vođeni projektili ovog sistema imaju dovoljan domet i sofisticirane karakteristike leta da dodatno zamagle tradicionalnu razliku između raketa velikog kalibra i taktičkih raketa.

KN-25 se smatra veoma pogodnim za zasićenje protivničke protivraketne odbrane, jer bi cena ovih raketa učinila dugotrajnu odbranu od takvih napada praktično nepriuštivom.

Posebno ozbiljnu pretnju predstavlja mogućnost opremanja ovih sistema oružjem za masovno uništenje, uključujući nuklearne i hemijske bojeve glave, što bi severnokorejskim snagama moglo omogućiti da brzo neutrališu američke vojne objekte u Južnoj Koreji.

Komentarišući isporuku sistema KN-25 u februaru, predsednik Centralnog komiteta Radničke partije Koreje Kim Džong Un izjavio je da ovaj sistem „savršeno objedinjuje preciznost i razornu moć taktičkih balističkih raketa sa brzinom paljbe višecjevnih raketnih sistema“.

- Koristi tehnologiju veštačke inteligencije i kombinovani sistem navođenja - rekao je on, dodajući da je sposoban za izvođenje napada na strateškom nivou.

Značajan broj analitičara smatra KN-25 najdalekometnijim raketnim artiljerijskim sistemom na svetu, uz procenjeni domet od oko 400 kilometara.

Jačanje severnokorejskog arsenala odvija se u osetljivom trenutku, budući da su Sjedinjene Američke Države ranije ove godine povukle svoje sisteme protivraketne odbrane MIM-104 „Patriot“ i THAAD iz Južne Koreje radi njihovog premeštanja na Bliski istok, čime su američki vojni objekti u toj zemlji ostali izloženi većem riziku nego ranije.

Smatra se da istorijsko sećanje na Korejski rat, tokom kojeg su američki bombarderi temeljno razorili zemlju i bili odgovorni za smrt velikog broja ljudi od ukupno 20 do 30 odsto stanovništva koje je stradalo u sukobu, i danas predstavlja značajan faktor u severnokorejskom strateškom razmišljanju.

Sposobnost napada na američke vojne objekte duboko iza linija fronta od tada se smatra izuzetno važnom.

Severnokorejske artiljerijske i raketno-artiljerijske snage decenijama su među najvećima na svetu, dok se smatra da je njen arsenal balističkih raketa kratkog dometa takođe znatno veći nego u drugim zemljama. Time Severna Koreja u velikoj meri nadoknađuje prednosti Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država u vazdušnoj i pomorskoj moći.