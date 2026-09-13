POSADA 152-milimetarske haubice „Msta-B“ gardijske artiljerijske brigade uništila je punktove za upravljanje bespilotnim letelicama Oružanih snaga Ukrajine u rejonu naselja Rajsko u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

MOD Rusije

- Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimak uništavanja punktova za upravljanje bespilotnim letelicama Oružanih snaga Ukrajine, koje je posada 152-milimetarske haubice ‘Msta-B’ gardijske artiljerijske brigade izvela u rejonu naselja Rajsko u DNR - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Uspešno uništavanje ciljeva potvrđeno je sredstvima objektivne kontrole u realnom vremenu, istaklo je rusko Ministarstvo odbrane.

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