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HAUBICA TUČE PO KOMANDNOM PUNKTU UKRAJINACA: Pogledajte šta radi moćnih 152 milimetara (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

13. 09. 2026. u 21:01

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POSADA 152-milimetarske haubice „Msta-B“ gardijske artiljerijske brigade uništila je punktove za upravljanje bespilotnim letelicama Oružanih snaga Ukrajine u rejonu naselja Rajsko u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ХАУБИЦА ТУЧЕ ПО КОМАНДНОМ ПУНКТУ УКРАЈИНАЦА: Погледајте шта ради моћних 152 милиметара (ВИДЕО)

MOD Rusije

 - Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimak uništavanja punktova za upravljanje bespilotnim letelicama Oružanih snaga Ukrajine, koje je posada 152-milimetarske haubice ‘Msta-B’ gardijske artiljerijske brigade izvela u rejonu naselja Rajsko u DNR - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Uspešno uništavanje ciljeva potvrđeno je sredstvima objektivne kontrole u realnom vremenu, istaklo je rusko Ministarstvo odbrane.

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