HAUBICA TUČE PO KOMANDNOM PUNKTU UKRAJINACA: Pogledajte šta radi moćnih 152 milimetara (VIDEO)
POSADA 152-milimetarske haubice „Msta-B“ gardijske artiljerijske brigade uništila je punktove za upravljanje bespilotnim letelicama Oružanih snaga Ukrajine u rejonu naselja Rajsko u Donjeckoj Narodnoj Republici (DNR), saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Ministarstvo odbrane Rusije objavilo je snimak uništavanja punktova za upravljanje bespilotnim letelicama Oružanih snaga Ukrajine, koje je posada 152-milimetarske haubice ‘Msta-B’ gardijske artiljerijske brigade izvela u rejonu naselja Rajsko u DNR - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.
Uspešno uništavanje ciljeva potvrđeno je sredstvima objektivne kontrole u realnom vremenu, istaklo je rusko Ministarstvo odbrane.
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Srbiju čeka liga nacija: Evo koliko koštaju ulaznice za mečeve protiv Grčke i Holandije
Reprezentaciju Srbije čekaju mečevi protiv Grčke i Holandije, a od petka, 11. septembra, počinje prodaja pojedinačnih ulaznica za prve dve utakmice kao i paketa ulaznica koji obuhvataju oba septembarska meča na stadionu „Rajko Mitić“ u Beogradu.
11. 09. 2026. u 12:43
Našli džinovsku anakondu u travi kraj Dunava: Policija uhvatila zmiju - sad se svi pitaju jedno
OBIČNA šetnja obalom Dunava u Bavarskoj pretvorila se u zastrašujući susret kada je jedna žena u travi ugledala ogromnu zmiju, debelu najmanje koliko i ljudska ruka. Ispostavilo se da je reč o anakondi dugoj više od dva metra.
11. 09. 2026. u 18:41
Komentari (0)