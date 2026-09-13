MUKE BOGATAŠA: Novi problem za Trampa
PLANOVE američkog predsednika Donalda Trampa da izgradi balsku dvoranu u svom irskom golf klubu mogla bi da omete zaštićena vrsta puža koja se tamo nalazi, piše „Fajnenšel tajms“.
U pitanju je vrsta puža Vertigo angustior, dugačka približno 2 mm. Ekolozi se protive izgradnji balske dvorane, tražeći zaštitu vrste.
Kako FT napominje , puževi su već postali prepreka Trampovim planovima otkako je kupio golf klub 2014. godine. Američki lider je želeo da izgradi kameni zid kako bi zaštitio područje od erozije, ali je projekat odbijen zbog zabrinutosti da bi izgradnja mogla da našteti staništu puževa.
Trampov golf centar u Dunbegu sada ima rok do kraja oktobra da dostavi dodatne informacije o projektu balske dvorane, uključujući hidrogeološku procenu. Odluka o projektu se očekuje 25. novembra.
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