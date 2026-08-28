KINESKI PREMIJER O KATASTROFI KOJA JE ZADESILA NEPAL: Poplave odnele veliki broj života, nastaviti potragu za nestalima

KINESKI premijer Li Ćijang izrazio je žaljenje zbog "velikog gubitka života" u poplavama koje su u sredu pogodile Nepal i pozvao nadležne da ulože maksimalne napore u potragu za preživelima i nestalima.

Foto: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

-Katastrofa je izazvala veliki gubitak života i veliki broj nestalih. To je duboko potresno, rekao je Li, prenela je kineska državna novinska agencija Sinhua.

On je pozvao nadležne da "učine sve što je moguće kako bi pronašli nestale".

-Sve dok postoji i najmanja nada da se pronađu preživeli, moramo učiniti sve što je moguće, poručio je kineski premijer.

Prema zvaničnim podacima, broj poginulih na kineskoj strani do petka popodne iznosio je pet, dok se više od 550 ljudi i dalje vodi kao nestalo.

Li je, kao izaslanik kineskog predsednika Si Đinpinga, upućen u područja pogođena katastrofom i od četvrtka popodne boravi u pograničnom gradu Šigace, odakle rukovodi naporima na pružanju pomoći.

Nepal je nastavio spasilačke operacije u područjima pogođenim razornim bujičnim poplavama, nakon kratkotrajne obustave zbog straha od novog talasa vode, saopštio je danas portparol nepalske vojske, prenosi Rojters.

Kina je takođe obnovila spasilačke operacije nizvodno nakon pauze uvedene iz istog razloga, objavila je kineska državna televizija CCTV, navodeći da su rizici od poplava procenjeni kao "podnošljivi".

Operacije su privremeno obustavljene nakon što je prirodno jezero nastalo iza pregrade probilo svoje obale, zbog čega se voda izlila i izazvala strah od novih bujičnih poplava.

Međutim, zvaničnici Nepala i Kine kasnije su saopštili da se neposredna opasnost od nabujalog jezera smanjuje, jer voda počinje da otiče, čime je smanjen rizik od iznenadnog novog talasa.

Nepalska policija saopštila je da je broj žrtava u bujicama koje su pogodile zemlju porastao na 543.

Među nestalima su i stotine turista iz Indije, SAD, Velike Britanije, Australije i Kanade, kao i jedan državljanin Srbije.

(Tanjug)

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