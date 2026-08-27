Svet

"ŠIRE LAŽI DA BI PRODUŽILI RAT U UKRAJINI I ZARADILI" Dmitrijev brutalno o Evropi

D.D.

27. 08. 2026. u 21:48

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PRISTALICE rata u Evropi širile su lažne informacije kako bi produžile sukob u Ukrajini i od toga imale koristi, rekao je specijalni predstavnik predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa stranim zemljama Kiril Dmitrijev.

ШИРЕ ЛАЖИ ДА БИ ПРОДУЖИЛИ РАТ У УКРАЈИНИ И ЗАРАДИЛИ Дмитријев брутално о Европи

Foto: Tanjug/AP/Maxim Shemetov

- Evropski ratni huškači rata šire lažne verzije događaja kako bi odložili sukob u Ukrajini i profitirali od njega - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži XKs, komentarišući izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da Rusija ne planira da napadne teritoriju zemalja Severnoatlantske alijanse (NATO).

Tramp je ranije negirao izjave medija o izvanrednoj prirodi putovanja šefa CIA, nazvavši kontakte u Moskvi "u određenoj meri rutinom" i naglasio da je Vašington usmeren na rano diplomatsko rešenje sukoba u Ukrajini.

(Ria Novosti)

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

POSLE SERIJE HAPŠENJA U BIH: Reketiranje Merlinovog menadžera
Region

0 0

POSLE SERIJE HAPŠENjA U BIH: Reketiranje Merlinovog menadžera

ESTRADNI menadžer Admir Arnautović Šmrk, bivši menadžer Jale Brata i Bube Korelija, uhapšen je jutros u okviru velike operativno-taktičke akcije koju sprovodi MUP Kantona Sarajevo u saradnji sa Obaveštajno-bezbednosnom agencijom BiH (OSA), prenose bosanski mediji. Osim Arnautovića, uhapšen je i Anel Sejfović Pele, hirurg Mithat Asotić, njegov sin Hamza Asotić i Mirsad Mujkić...

27. 08. 2026. u 21:17

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

POSLE SERIJE HAPŠENJA U BIH: Reketiranje Merlinovog menadžera
Region

0 0

POSLE SERIJE HAPŠENJA U BIH: Reketiranje Merlinovog menadžera

ESTRADNI menadžer Admir Arnautović Šmrk, bivši menadžer Jale Brata i Bube Korelija, uhapšen je jutros u okviru velike operativno-taktičke akcije koju sprovodi MUP Kantona Sarajevo u saradnji sa Obaveštajno-bezbednosnom agencijom BiH (OSA), prenose bosanski mediji. Osim Arnautovića, uhapšen je i Anel Sejfović Pele, hirurg Mithat Asotić, njegov sin Hamza Asotić i Mirsad Mujkić...

27. 08. 2026. u 21:17

Politika
Tenis
Fudbal
Htela da živi u centru, pa iznajmila stan od 8 KVADRATA, kirija - za nevericu (Foto)

Htela da živi u centru, pa iznajmila stan od 8 KVADRATA, kirija - za nevericu (Foto)