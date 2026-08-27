PRISTALICE rata u Evropi širile su lažne informacije kako bi produžile sukob u Ukrajini i od toga imale koristi, rekao je specijalni predstavnik predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa stranim zemljama Kiril Dmitrijev.

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- Evropski ratni huškači rata šire lažne verzije događaja kako bi odložili sukob u Ukrajini i profitirali od njega - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži XKs, komentarišući izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da Rusija ne planira da napadne teritoriju zemalja Severnoatlantske alijanse (NATO).

Tramp je ranije negirao izjave medija o izvanrednoj prirodi putovanja šefa CIA, nazvavši kontakte u Moskvi "u određenoj meri rutinom" i naglasio da je Vašington usmeren na rano diplomatsko rešenje sukoba u Ukrajini.

(Ria Novosti)