"ŠIRE LAŽI DA BI PRODUŽILI RAT U UKRAJINI I ZARADILI" Dmitrijev brutalno o Evropi
PRISTALICE rata u Evropi širile su lažne informacije kako bi produžile sukob u Ukrajini i od toga imale koristi, rekao je specijalni predstavnik predsednika Ruske Federacije za investicije i ekonomsku saradnju sa stranim zemljama Kiril Dmitrijev.
- Evropski ratni huškači rata šire lažne verzije događaja kako bi odložili sukob u Ukrajini i profitirali od njega - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži XKs, komentarišući izjavu američkog predsednika Donalda Trampa da Rusija ne planira da napadne teritoriju zemalja Severnoatlantske alijanse (NATO).
Tramp je ranije negirao izjave medija o izvanrednoj prirodi putovanja šefa CIA, nazvavši kontakte u Moskvi "u određenoj meri rutinom" i naglasio da je Vašington usmeren na rano diplomatsko rešenje sukoba u Ukrajini.
(Ria Novosti)
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