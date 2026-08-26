ITALIJA i Francuska su se dogovorile da isporuče Ukrajini četiri sistema za protivvazdušnu odbranu "SAMP T" i dozvole Kijevu da proizvodi rakete "aster 30", pišu italijanski mediji.

Foto: Italian Army/Esercito Italiano

Kako se navodi, predstojeći 13. paket italijanske vojne pomoći Ukrajini, čije je usvajanje planirano za oktobar, uključivaće i rakete "aster 30" iz italijanskog arsenala, kao i radare "kronos" i komponente za "SAMP T" italijanske proizvodnje.

Pretpostavlja se da će svi novi sistemi stići početkom sledeće godine. Mediji ističu da ukrajinske oružane snage već imaju dva sistema „SAMP T“, za koje municija nije isporučena od leta 2025. godine zbog iscrpljivanja nacionalnih zaliha.

Međutim, domaća proizvodnja je povećana i doneta je odluka da se Kijev pređe na "samoopskrbljivanje".

Cela operacija će koštati tri milijarde evra i biće strukturirana kao kupovina finansirana kreditom iz takozvanog Evropskog kreditnog fonda za Ukrajinu.

Mediji napominju da italijanska premijerka Đorđa Meloni, za razliku od svojih evropskih partnera, pokušava da sakrije vojnu pomoć, iako je ona namenjena isključivo u odbrambene svrhe.

Zvanična izjava italijanske vlade o podršci Ukrajini odnosi se na isporuke materijala u civilne svrhe. Uredba, uz očuvanje tajnosti spiska isporuka, omogućiće vladi, s jedne strane, da izbegne dugotrajan proces odobravanja izvoza oružja.

S druge strane, sa političkog stanovišta, ovo smanjuje rizik od trenja unutar vladajuće koalicije, u kojoj se stranka Liga više puta izjašnjavala protiv vojnih isporuka.

Meloni takođe pokušava da ne iritira javno mnjenje u godini kada počinje izborna kampanja za parlamentarne izbore, čiji bi datumi mogli biti pomereni sa jeseni na proleće 2027. godine.

(Sputnjik)