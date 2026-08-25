Svet

MEDVEDEV BRUTALNO UDARIO NA PREDSEDNIKA FINSKE: "Idiot je i moralna nakaza"

D.D.

25. 08. 2026. u 20:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

FINSKI predsednik je izjavio da udari kijevskog režima duboko u teritoriju Rusije, uključujući napade na logističke centre kompanije "Vajldberiz", povećavaju troškove i cenu rata za Rusiju, te da su zbog toga "razumna vojna strategija Ukrajine" i da zahtevaju podršku

МЕДВЕДЕВ БРУТАЛНО УДАРИО НА ПРЕДСЕДНИКА ФИНСКЕ: Идиот је и морална наказа

Foto: Tanjug/katerina Shtukina, Sputnik Pool Photo via AP

Finski predsednik Aleksandar Stub je idiot i moralna nakaza, rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, komentarišući njegove izjave da su napadi Oružanih snaga Ukrajine duboko u teritoriju Rusije opravdani.

- Ipak je predsednik Finske pravi idiot. On govori o porazu Rusije putem udara na objekte onlajn platforme za prodaju 'Vajldberiz'. Nivo profesionalizma mu je ispod svakog nivoa. To je moralna nakaza i budala. Uostalom, takav je bio još dok je bio ministar spoljnih poslova Finske. Dobro ga se sećam. Ništa se nije promenilo. Isto lice, isti mozak- napisao je ruski političar na svom kanalu na društvenoj mreži Maks, gde je takođe priložio fotografiju nasmejanog Stuba.

Ranije je Stub izjavio da udari kijevskog režima duboko u teritoriju Rusije, uključujući napade na logističke centre kompanije "Vajldberiz", povećavaju troškove i cenu rata za Rusiju, te da su zbog toga "razumna vojna strategija Ukrajine" i da zahtevaju podršku.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je u ponedeljak rekao da pokušaji Kijeva da unište skladišta "Vajldberiz" ne utiču na dinamiku na frontu.

(RT Balkan)

PRVI U OKTAGONU

SAZNAJ ŠTA JE NA MENIJU

MERIDIANBET

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

UMRO NAJBOGATIJI NEMAC: Firma profitirala od ubijanja Jevreja, a suvlasnik bio Jevrejin - ubijen u Aušvicu! Šta će biti sa milijardama evra?
Svet

0 0

UMRO NAJBOGATIJI NEMAC: Firma profitirala od ubijanja Jevreja, a suvlasnik bio Jevrejin - ubijen u Aušvicu! Šta će biti sa milijardama evra?

PREDUZETNIK i milijarder Klaus-Mihael Kine preminuo je u 89. godini. "Kühne+Nagel Grupa" potvrdila je to u ponedeljak. Firma koju je nasledio, za naciste je prevozila stvari progonjenih i ubijenih Jevreja. Kine je celog života negirao mračnu prošlost svoje porodice, piše Dojče Vele. Dugo je slovio za najbogatijeg Nemca ili je bio među najbogatijim za devet decenija života.

24. 08. 2026. u 18:42 >> 18:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRAJ SNOVA O LIGI ŠAMPIONA: Tadić i družina ne mogu protiv silovitog Bodea

KRAJ SNOVA O LIGI ŠAMPIONA: Tadić i družina ne mogu protiv silovitog Bodea