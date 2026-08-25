FINSKI predsednik je izjavio da udari kijevskog režima duboko u teritoriju Rusije, uključujući napade na logističke centre kompanije "Vajldberiz", povećavaju troškove i cenu rata za Rusiju, te da su zbog toga "razumna vojna strategija Ukrajine" i da zahtevaju podršku

Foto: Tanjug/katerina Shtukina, Sputnik Pool Photo via AP

Finski predsednik Aleksandar Stub je idiot i moralna nakaza, rekao je zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije Dmitrij Medvedev, komentarišući njegove izjave da su napadi Oružanih snaga Ukrajine duboko u teritoriju Rusije opravdani.

- Ipak je predsednik Finske pravi idiot. On govori o porazu Rusije putem udara na objekte onlajn platforme za prodaju 'Vajldberiz'. Nivo profesionalizma mu je ispod svakog nivoa. To je moralna nakaza i budala. Uostalom, takav je bio još dok je bio ministar spoljnih poslova Finske. Dobro ga se sećam. Ništa se nije promenilo. Isto lice, isti mozak- napisao je ruski političar na svom kanalu na društvenoj mreži Maks, gde je takođe priložio fotografiju nasmejanog Stuba.

Ranije je Stub izjavio da udari kijevskog režima duboko u teritoriju Rusije, uključujući napade na logističke centre kompanije "Vajldberiz", povećavaju troškove i cenu rata za Rusiju, te da su zbog toga "razumna vojna strategija Ukrajine" i da zahtevaju podršku.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov je u ponedeljak rekao da pokušaji Kijeva da unište skladišta "Vajldberiz" ne utiču na dinamiku na frontu.

(RT Balkan)