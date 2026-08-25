Svet

PREDSTAVLJA BEZBEDNOSNU PRETNJU! Švedska namerava da otme zemljište od ruskog državljanina samo zato što je kod vojne baze

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

25. 08. 2026. u 19:45

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ŠVEDSKA agencija za fortifikacije podnela je zahtev za eksproprijaciju zemljišta u vlasništvu ruskog državljanina koje se nalazi u blizini baze Ratne mornarice Švedske, saopštile su oružane snage te zemlje.

ПРЕДСТАВЉА БЕЗБЕДНОСНУ ПРЕТЊУ! Шведска намерава да отме земљиште од руског држављанина само зато што је код војне базе

Foto: Avalon / Avalon / Profimedia

-Švedska agencija za fortifikacije, u interesu oružanih snaga, podnela je zahtev za eksproprijaciju zemljišne parcele u blizini baze Muske, u garnizonu Haninge, navodi se u saopštenju.

Švedske oružane snage navele su da je vlasnik parcele fizičko lice sa ruskim državljanstvom za koje tvrde da predstavlja bezbednosnu pretnju, zbog čega smatraju da je eksproprijacija neophodna kao mera bezbednosti.

Zahtev za oduzimanje zemljišta upućen je nadležnim državnim institucijama na dalje razmatranje.

Slične mere prema ruskim državljanima ranije su preduzimane i u drugim zapadnim zemljama. Finska je u julu 2025. godine zabranila transakcije nekretninama za državljane Rusije i Belorusije, obrazlažući tu odluku rizicima po nacionalnu bezbednost.

(sputnikportal.rs)

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