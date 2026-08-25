BERBOKOVOJ MANDAT PRI KRAJU: Predsedavajuća Generalne skupštine UN našla novi posao

BIVŠA nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok planira, nakon što joj u septembru istekne mandat predsedavajuće Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, da ostane u Njujorku, odnosno da prihvati mesto profesora na Univerzitetu Kolumbija.

Foto: Printskrin/Jutjub/President of the General Assembly

Berbok, koja je članica nemačke stranke Zeleni, na Kolumbiji će predavati globalno liderstvo i biti kodirektorka programa "Master of Public Administration in Global Leadership", piše Dojče vele pozivajući se na nemački novinsku agenciju i portal Table Media.

Kako se navodi, pozicija je inicijalno na tri godine i predstavlja profesuru orijentisanu na praksu, a ne tradicionalnu istraživačku profesuru.

Prema univerzitetu, program je namenjen menadžerima sa najmanje 10 godina profesionalnog iskustva. Na mestu predsedavajućeg Generalnom skupštinom UN Berbok bi trebalo da zameni Halilur Rahman iz Bangladeša.

Berbok je ranije izjavila da se oseća prijatno u Njujorku i da uživa u tome što je "uronjena" u raznolikost grada.

Njen mandat u GS UN obeležile su međunarodne krize i rastuće tenzije unutar multilateralnog sistema, a ona lično se zalagala za reformu i jačanje Ujedinjenih nacija i za prava žena, zaštitu klime i održivi razvoj.

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