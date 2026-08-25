LICEMERNE KOMŠIJE: "Dođite na Tompsonov koncert, a spavajte u Srbiji"
PEVAČ Marko Perković Tompson koji veliča ustašku ideologiju i promoviše pozdrav iz vremena Nezavisne države Hrvatske – "za dom spremni", održaće u Vukovaru, kako prenose hrvatski mediji, "humanitarni koncert 'Zajedno za budućnost'". Svi smeštaji, skuplji i jeftiniji, skoro su rasprodati.
"Dalmatinski portal" istražio je cene u mestima u blizini, uključujući i ona u Srbiji, pozivajući ljudi da noće u našoj zemlji, pa idu na koncert.
- S obzirom na udaljenost, pogledali smo kakve su cene u noći Tompsonovog koncerta i u bližim gradovima preko Drine. U Apatinu se tako može pronaći smeštaj za manje od 30 evra. Od Vukovara je udaljen oko 60 kilometara, a vožnja traje otprilike sat vremena. Bačka Palanka nešto je skuplja, dok je Šid, udaljen tridesetak kilometara sa cenama otprilike na nivou Apatina - navodi se u tekstu.
Kako su dodali u procenjeno vreme vožnje nije uračunato eventualno čekanje na granici sa Srbijom.
Podsetimo, dok hrvatski sajt poziva da ljubitelji Tompsona noće u Srbiji, u Hrvatskoj se redovno hapse svi Srbi koji na društvenim mrežama objave čak i rodoljubive pesme koje ne vređaju nikoga.
Tako je nedavno pevačici i vođi pevačke grupe iz Srbije Svetlani Spajić (54) Opštinski sud u Zadru je izrekao presudu od pet dana zatvora, uslovno godinu dana i novčanu kaznu u iznosu od 50 evra, zbog objave video-snimka iz marta 2024. godine, pesme u kojoj se spominje Krajina i neprijavljenog boravka.
Takođe, krajiškoj Srpkinji Nikolini Bačkonja Filipović sud u Šibeniku odredio je zatvorsku kaznu od 15 dana zbog toga što je na svom profilu na Fejsbuku objavila fotografiju svog sedmogodišnjeg sina sa šajkačom na glavi, badnjakom u ruci i tri podignuta prsta.
(RT Balkan)
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