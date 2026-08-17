TRAMP IMA NOVU ŽELJU: Sviđa mi se ideja da se Ormuski moreuz proglasi teritorijom SAD

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da mu se sviđa ideja da se Ormuski moreuz, koji se nalazi između Persijskog i Omanskog zaliva, proglasi teritorijom Sjedinjenih Američkih Država, navodeći da ga SAD već kontrolišu.

Foto: Tanjug/AP/Manuel Balce Ceneta

-Mi ga kontrolišemo. Kontrolišemo ga blokadom. Imamo blokadu, kontrolišemo ga blokadom. I sviđa mi se ideja o proglašenju teritorijom. Mogli bismo to da uradimo, rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće, prenosi Foks njuz.

On je kazao da SAD "sada imaju potpunu kontrolu nad moreuzom", ali da iranska vojska "može biti smetnja".

-Mogu da postave mine u vodu. A ljudi ne vole da imaju mine na svojim brodovima vrednim milijardu dolara, znate, kazao je Tramp.

Govoreći o količini nafte koja tankerima prolazi kroz Ormuski moreuz, Tramp je rekao trenutno iz moreuza izlaze "milioni barela".

-Izbacujemo milione barela. Ako pogledate kakve brojke radimo, radimo dok je moreuz otvoren i cene nafte padaju, i nastaviće da padaju osim ako ne odlučimo da uradimo nešto mnogo drastičnije nego što radimo. Iran je u velikoj nevolji. Imaju inflaciju od 300 odsto. Zemlja je u haosu, a vojska je potpuno poražena, dodao je Tramp.

Tramp je dodao da Iran želi sporazum sa SAD, ali da nije spreman da prihvati neophodne uslove.

-Oni žele da postignu sporazum, ali neće postići onakav sporazum kakav smatram neophodnim. Vidite, mi smo tamo iz jednog razloga. Razumete da Iran ne može da ima nuklearno oružje, i oni neće imati nuklearno oružje. A trenutno, oni grade jedno nakon onoga što smo ranije uradili sa bombarderima B-2, to će trajati dugo. Veoma je jednostavno. Ne mogu imati nuklearni rat, dodao je Tramp.

Američki predsednik je kritikovao Južnu Koreju i Oman, dovodeći u pitanje njihovu spremnost da podrže američke vojne napore, dok se Vašington suočava sa Teheranom oko Ormuskog moreuza.

-Ne mislim da su se ponašali baš dobro, ali bismo se vrlo lako nosili sa njima, baš kao što to radimo sa drugima, rekao je Tramp, povodom učešća Omana u razgovorima sa Iranom.

Tramp je ranije naveo da su SAD spremne da bombarduju Oman, ukoliko sklopi sporazum sa Iranom koji bi bio štetan za interese SAD.

On je uputio kritike i Južnoj Koreji, zbog nedostatka njihove vojne podrške SAD tokom rata sa Iranom.

Tramp je rekao da se lično obratio južnokorejskom predsedniku Li Džae Mjungu da zatraži podršku za operacije SAD protiv Irana, i da je on odbio da pomogne.

-Ne treba nam pomoć sa kirijom. Ali ako želite, pomozite nam sa Iranom. Imamo 39.000 vojnika tamo koji vas čuvaju od Kim Džong Una, vašeg suseda, a vi nećete da nam pomognete. A onda kažu, pa, ne žele da se mešaju u čuvanje moreuza odakle dobijaju većinu svoje nafte, dobijaju 50 odsto svoje nafte i ne žele da se mešaju, dodao je Tramp.

Dodao je da je naložio da se smanji obim vojnih vežbi sa Južnom Korejom kao recipročnu meru.

-Zašto to radimo? Dakle, sve što želim je fer odnos, i Južna Koreja, ja se sa njima odlično slažem. Ne možemo da idemo okolo i štitimo sve ove zemlje, posebno kada nisu tu da nam pomognu, upozorio je Tramp.

(Tanjug)

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