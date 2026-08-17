Svet

NOVI UŽAS: Ukrajinska vojska napala autobus

Novosti online

17. 08. 2026. u 22:27

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UKRAJINSKE oružane snage napale su autobus u gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti; vozač je povređen.

НОВИ УЖАС: Украјинска војска напала аутобус

foto: Dmytro Sheremeta / Alamy / Profimedia

Vest je saopštio regionalni operativni štab.

Vozilo je oštećeno.

(alo.rs)

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