STIGLI IZ IRANA? Dronovi pogodili kancelariju premijera Kurdistana i kuću šefa obaveštajne službe (VIDEO)

DVE bespilotne letelice pogodile su danas kancelariju premijera Kurdistanske regionalne vlade i dom šefa obaveštajne službe tog regiona na severu Iraka, ali u napadu nije bilo povređenih, saopštila je bezbednosna agencija Kurdistanske regionalne vlade.

Foto: Printskrin Iks/Baba Banaras

Kurdistanska bezbednosna služba navela je da je napad pokrenut sa teritorije Irana, ali nije precizirano da li su dronovi pogodili svoje mete. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad, prenosi Rojters.

Premijer Kurdistana, Masrur Barzani, osudio je napad, ocenivši ga kao "nepromišljen i neprihvatljiv" i upozorivši da predstavlja direktnu pretnju bezbednosti i stabilnosti regiona.

Irački premijer Ali al-Zaidi naložio je formiranje istražne komisije koja bi trebalo da utvrdi poreklo napada, objavila je iračka državna novinska agencija.

Istovremeno, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je iračkom kolegi Fuadu Huseinu da nema informacija koje bi ukazivale na to da je napad izveden sa teritorije Irana, prenela je iranska poluzvanična agencija Tasnim.

Iran launched fresh attack against Pro American establishment in Iraq



Iranian drones struck the personal office of Iraqi Kurdistan PM Masrour Barzani and the home of the region’s security chief early this morning. pic.twitter.com/UAiqM9fdjV — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) August 17, 2026

Arakči je osudio napad i upozorio kurdske vlasti da budu oprezne zbog mogućih operacija pod lažnom zastavom čiji je cilj, kako je naveo, izazivanje razdora među susednim zemljama.

Kurdistanski region Iraka i ranije je bio meta napada dronovima i raketama. U julu 2025. godine talas napada na naftna polja u regionu doveo je do obustave gotovo polovine proizvodnje sirove nafte, dok su bezbednosni zvaničnici za napade uglavnom sumnjičili proiranske milicije.

(Tanjug)

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