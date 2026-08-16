ŠVEĐANI SUROVO BRZI! Neverovatan podvig na pisti: Oficir i 5 regruta SREDILI Gripena za samo 10 MINUTA! (VIDEO)

ŠEF švedskog Ratnog vazduhoplovstva Vikman najavljuje novi standard jer je toplo dopunjavanje gorivom već uvežbano, sledeće je toplo prenaoružavanje, ali iza brzine stoji ceo infrastrukturni sistem Bas 90.

Foto: Vikipedia/Tuomo Salonen / SIM Finnish Aviation Museum

Švedski lovac JAS 39 Gripen kompanije Saab je odmah projektovan na osnovu koncepta delovanja iz rezervnih vazduhoplovnih baza, sa minimalnom potrebnom opremom i osobljem. Ali sada već strogi standardi pripreme za prenaoružavanje u švedskom ratno-kosmijskom vazduhoplovstvu žele da se smanje na zaista fantastične vrednosti.

Trenutno se sprovode mere za smanjenje standarda sa 15 na 10 minuta, izvestio je komandant švedskog ratno-kosmijskog vazduhoplovstva Jonas Vikman, citira AIN.

Konkretno, za 10 minuta, tehnički tim sa zemlje treba da izvrši dopunjavanje gorivom i prenaoružavanje aviona, kao i sve ostale procedure i mere za ponovni let.

Planirano je da se takva brzina postigne korišćenjem ne samo toplog dopunjavanja gorivom, koje se već sada praktikuje, kada se avion puni gorivom bez gašenja motora, već i toplog prenaoružavanja. Planirano je da se novi standard implementira u veoma bliskoj budućnosti.

Takođe vredi dodati da standardni tehnički tim za kopnenu tehniku čini jedan oficir i pet vojnika regruta.

Foto: printskrin YouTube/Saab

Međutim, Defense Express podseća da takve mogućnosti pripreme za preokret Gripena nisu povezane samo sa karakteristikama ovog lovca. Jer iza ove brzine i lakoće kojom švedski avioni deluju sa autoputeva stoji ceo sistem Bas 90.

On predviđa ne samo stvaranje rezervnih pista širom zemlje, od kojih se samo deo nalazi na deonicama autoputeva, već i stotine kilometara rulnih staza, stotine zaštićenih skloništa za avione i kopnenu opremu. Stvaranje i pravilno skladištenje odgovarajućih rezervnih delova, opreme i zaliha naoružanja na rezervnim lokacijama. A takođe i — odgovarajuću obuku osoblja.

Upravo zato, ako ukrajinske vazduhoplovne snage, koje će već 2027. godine biti ojačane Gripenom, takođe postave sebi cilj da postignu analogne standarde, to će direktno zavisiti od odgovarajućeg nivoa finansiranja za stvaranje ne samo glavne već i rezervne distribuirane kopnene infrastrukture.

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