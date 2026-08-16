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AMERIČKA MORNARICA U HAOSU Raketni zarazač BEZ POGONA 4 DANA na pučini: Brod bez odbrane, a mornari bez vode, hrane, struje, toaleta...

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

16. 08. 2026. u 20:33

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RAZARAČ sa vođenim raketama USS Benfold (DDG-65) proveo je četiri dana u Južnom kineskom moru bez napajanja električnom energijom nakon inženjerskog kvara.

АМЕРИЧКА МОРНАРИЦА У ХАОСУ Ракетни заразач БЕЗ ПОГОНА 4 ДАНА на пучини: Брод без одбране, а морнари без воде, хране, струје, тоалета...

Foto: PJF Military Collection/Alamy/Profimedia


Benfold je pretrpeo inženjerski incident koji je rezultirao gubitkom napajanja prošlog meseca, izjavio je za USNI News u saopštenju komadir Matthew Comer, portparol američke 7th Fleet.

„Dana 24. jula 2026. godine, tokom izvođenja rutinskih operacija u Indo-Pacifiku, razarač sa vođenim raketama klase Arleigh Burke, USS Benfold (DDG 65), prijavio je „inženjerski incident“ koji je uključivao njegove generatore, što je izazvalo gubitak električnog napajanja“, navodi se u saopštenju. „Nije bilo povređenih među članovima posade, koji su tokom svog odgovora pokazali otpornost, odlučnost, profesionalizam i nepokolebljivu stabilnost.“

Gubitak napajanja značio je da su mornari ostali bez usluga kuhinje, toaleta i klimatizacije. Uređaji za preradu vode za piće su takođe bili pogođeni kvarom, rekao je Comer. On nije odgovorio na pitanje o tome kako je posada upravljala otpadom.

George Washington Carrier Strike Group pružila je podršku razaraču, prema navodima 7th Fleet. USS Robert Smalls (CG-62), krstarica pridodata grupi George Washington Carrier Strike Group, pomogla je u obezbeđivanju obroka za posadu, rekao je Comer.

Ugovorni remorkeri odvukli su Benfold u Subic Bay, gde ga je 28. jula dočekalo osoblje iz Ship Repair Facility – Japan Regional Maintenance Center, dok je posada sledećeg dana dobila ugovoreni smeštaj van broda. Električno napajanje je obnovljeno 30. jula, rekao je Comer.

Sve popravke su završene do 7. avgusta, kada je brod završio premeštanje na vezu radi dopune goriva. Razarač je napustio Subic Bay 8. avgusta.

Benfold, koji je plovio sa George Washington Carrier Strike Group, uplovio je u Jokosuku (Yokosuka) u Japanu u četvrtak, prema navodima posmatrača brodova. Nije tranzitirao kroz Malački prolaz (Malacca Strait) sa ostalim brodovima grupe GW CSG, koji se verovatno kreću ka Bliskom istoku.

Brod se trenutno nalazi u luci u Yokosuka-i, rekao je Comer.

Ratna mornarica SAD (US Navy) sprovodi istragu o uzroku ovog inženjerskog kvara.

USNI News

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