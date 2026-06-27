BRITANSKI MEDIJI: Trampov Odbor za mir planira da sebi dodeli sveobuhvatni imunitet

ODBOR za mir, koji su odobrile Ujedinjene nacije a na čijem se čelu nalazi američki predsednik Donald Tramp, planira da sebi dodeli sveobuhvatni pravni imunitet, prema nacrtu rezolucije u koju je uvid imao Gardijan.

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Prema nacrtu rezolucije, kako ocenjuje britanski list, ta organizacija bi takođe mogla da dobije javnu imovinu u Gazi "besplatno".

Rezolucija od četiri stranice, koja je označena kao "osetljiva, ali neklasifikovana", pruža široku pravnu zaštitu svakom članu Odbora za mir i njegovom administrativnom ogranku, kancelariji visokog predstavnika (OHR), kao i palestinskim tehnokratama, međunarodnim vojnim snagama i nerezidentnim izvođačima radova koji su angažovani da obavljaju radove u Gazi.

Ona definiše pravne procese od kojih bi članovi Odbora za mir imali imunitet kao "svako hapšenje, pritvaranje ili sudski postupak pred sudovima ili drugim entitetima u Gazi".

U nacrtu rezolucije, kako navodi Gardijan, predviđa se da bi predsedavajući Odbora za mir, Donald Tramp, imao pravo da se odrekne zakonskog imuniteta nekog od članova, uz podršku većine članova Odbora za mir.

Među članovima Izvršnog od sedam članova, koji vodi Odbor za mir, su i Trampov zet Džared Kušner, specijalni izaslanik Stiv Vitkof, šefica Trampovog kabineta Suzi Vajls i američki državni sekretar Marko Rubio.

Odbor za mir nije odgovorio na konkretna pitanja Gardijana o nacrtu rezolucije, ali je jedan zvaničnik u saopštenju naveo da "ne postoji operativna rezolucija ili okvir imuniteta" kakav je opisan u novinarskim pitanjima, kao i da je "svaka sugestija da je ovaj proces osmišljen da stvori bezakonje ili nekažnjivost pogrešna, obmanjujuća i potpuno obrće problem".

Zvaničnik je dodao da je "sugestija da će predsednik imati ulogu u uspostavljanju ili oduzimanju imuniteta u Gazi kategorički netačna" i da će "Odbor osigurati da svo osoblje, izvođači radova i subjekti koji učestvuju poštuju važeći zakon i rade u skladu sa jasnim pravilima, mehanizmima nadzora i odgovornosti".

Šest advokata specijalizovanih za američko ugovorno pravo i međunarodne oružane sukobe, koji su pregledali nacrt rezolucije za Gardijan, ocenili su da, ako rezolucija stupi na snagu nije jasno kako će zvaničnici Odbora za mir, vojnici i izvođači radova biti odgovorni ako dođe do pucnjave ili nesreća koje pogađaju stanovnike Gaze, ili čak kako bi grupa mogla da reši rutinske sporove oko poslovanja ili korišćenja zemljišta tamo.

(Tanjug)

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